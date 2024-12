Na Wspólnej, odcinek 3942: Szokujące odkrycie Ostrowskich! Maciek odziedziczy to po zmarłej matce

"Na Wspólnej" odcinek 3942 - czwartek, 9.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3942 odcinku "Na Wspólnej" Ostrowskim w końcu uda się porozumieć z Maćkiem, który powoli zacznie wychodzić z żałoby po śmierci matki. Do tego stopnia, że stawi się nawet na egzaminach ósmoklasisty, o których w pierwszej chwili nawet nie chciał słyszeć. Ale teraz to się zmieni i w 3942 odcinku "Na Wspólnej" będzie miał już przed sobą ostatni sprawdzian, na który małżonkowie osobiście go zawiozą. Tym bardziej, że i tak będą musieli wpaść do jego dawnego mieszkania po potrzebne dokumenty! A tam wśród nich odnajdą wezwania do zapłaty długo i mocno się zszokują!

Ostrowscy odkryją, że Maciek odziedziczył po matce zadłużone mieszkanie w 3942 odcinku "Na Wspólnej"!

A to dlatego, że w 3942 odcinku "Na Wspólnej" wyjdzie na jaw, że jedyną rzeczą, jaką Maciek odziedziczył po swojej zmarłej matce jest właśnie zadłużone mieszkanie! Wówczas małżonkowie nieźle się zaskoczą, ale to prawdziwy szok w 3942 odcinku "Na Wspólnej" będzie czekał na Ewę dopiero później, gdy Arek oznajmi, iż planuje spłacić je za niego. Tym bardziej, że przecież wciąż uczący chłopak nie będzie dysponował takimi pieniędzmi. Szczególnie, że Dorota nie zostawi po sobie żadnego majątku, a jedynie właśnie długi!

Arek postanowi spłacić długi zmarłej Doroty w 3942 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3943 odcinku "Na Wspólnej" Ewa zacznie się straszliwie zamartwiać, czy aby na pewno będzie ich stać na to, aby spłacić kredyt za Maćka. Tym bardziej, że nie będą już pierwszej młodości, a mąż po zawale serca nie będzie mógł się przemęczać. A ona sama także zbyt długo nie pociągnie. Ale Ostrowski w 3943 odcinku "Na Wspólnej" zapewni swoją żonę, że na pewno dadzą radę. Szczególnie, iż nie będzie chciał zostawiać na lodzie syna swojej siostrzenicy, z którym w końcu udało im się dogadać. I przede wszystkim, który po żałobie powoli zacznie stawać na nogi i znów wracać do życia, które wcześniej uratuje mu Mia (Oliwia Ogorzelska), gdy on w akcie desperacji postanowi je sobie odebrać. I teraz chłopak zdecyduje się jej za to odwdzięczyć, planując dla nich romantyczną randkę!

