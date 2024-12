Na Wspólnej, odcinek 3934: Załamanie Maćka po próbie odebrania sobie życia! Mia nie zdoła ostrzec Ostrowskich przed tragedią

"Na Wspólnej" odcinek 3934 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3934 odcinku "Na Wspólnej" Maciek wróci do Ostrowskich po nieudanym zamachu na swoje życie. Zdradzamy, że chłopak zdecyduje się na nie targnąć, gdy stanie się świadkiem rozmowy Ewy (Ewa Gawryluk) z Danką (Lucyna Malec), w czasie której ciotka oskarży go o doprowadzenie Arka do zawału! I to sprawi, że syn zmarłej Doroty (Katia Paliwoda) nie wytrzyma, gdyż sam będzie zmagał się z własnymi wyrzutami sumienia, a teraz jeszcze swoje dołoży mu ciotka, w której do tej pory widziała swojego jedynego sojusznika. Dlatego zdecyduje się na desperacki krok, ale na szczęście do tragedii nie dojdzie, gdyż w ostatniej chwili w 3934 odcinku "Na Wspólnej" życie chłopaka uratuje Mia.

Ostrowscy nie posłuchają Mii w 3934 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3934 odcinku "Na Wspólnej" Mia postanowi ostrzec Ewę i Arka, ale niestety nie zdoła nawet dojść do słowa! Dziewczyna zjawi się u Ostrowskich, aby oddać plecak, który zostawi Maciek, a także uczulić jego opiekunów, ale jednak na marne! Co prawda, lekarz przejmie się złym stanem psychicznym chłopaka, ale nawet przez myśl mu nie przejdzie, do jakiej tragedii mogło dojść, gdyby właśnie nie Mia! I niestety w 3934 odcinku "Na Wspólnej" się tego dowie, choć stan Maćka zacznie go coraz bardziej niepokoić. I wówczas zacznie żałować, że nie wysłuchał tego, co miała mu do powiedzenia dziewczyna!

Tragedia Maćka w 3936 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale w 3936 odcinku "Na Wspólnej" Maciek zacznie zapewniać go, że nie ma się, czym martwić, gdyż niebawem i tak pozbędzie się problemu, gdy on trafi do domu dziecka. Arek będzie zszokowany słowami chłopaka i natychmiast opowie o wszystkim Ewie. I wtedy w 3936 odcinku "Na Wspólnej" Ostrowska domyśli się, że Maciek musiał podsłuchać jej rozmowę z Zimińską. Oczywiście, Ewa postanowi się wytłumaczyć, ale zrozpaczony chłopak nie będzie chciał słuchać żadnych wyjaśnień. Rozżalony Maciek wybiegnie z domu i wówczas dojdzie do tragedii, przez którą Mia nie zdołała ich ostrzec...