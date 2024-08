Na Wspólnej. Koniec Kamila?! Zostanie wrobiony w przestępstwo i nikt go nie uratuje?

Ulotne szczęście Kamila w nadchodzących odcinkach "Na Wspólnej"!

W najbliższych odcinkach "Na Wspólnej" los w końcu uśmiechnie się do boleśnie doświadczonego Kamila. A wszystko zacznie się od publikacji jego referatu w prestiżowym piśmie kardiologicznym, co będzie zasługą Łucji. Młoda Agier będzie chciała w ten sposób zrekompensować Hofferowi brak wystąpienia na konferencji kardiologów, na którą pomagała mu się przygotować, choć nie było mu dane się na niej stawić z racji chciwości jego matki. Profesor Agier chciała w ten sposób zemścić się na ordynatorze, który nie dość, że pozbył się jej z oddziału, to jeszcze w pewien sposób uniemożliwił jej start w konkursie na dyrektora szpitala, z czym ona oczywiście nie mogła się pogodzić. I najpewniej w przypadku publikacji będzie podobnie. Czy zatem w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" odegra się i za to?

Profesor Agier zemści się na Kamilu w nowych odcinkach "Na Wspólnej"?

Tym bardziej, że w nadchodzących odcinkach "Na Wspólnej" relacja Kamila i jej córki Łucji nabierze rozpędu! Hoffer postanowi uczcić swój sukces w towarzystwie kolegów i młodej Agier, która na dodatek zostanie po wszystkim u niego na noc. Wówczas lekarze zbliżą się do siebie jeszcze bardziej, co z pewnością nie spodoba się jej matce. Tym bardziej, że przecież Łucja już wcześniej się jej postawiła właśnie ze względu Kamila i nawet ją zaszantażowała. A teraz jeszcze bardziej zbliży się do jej największego wroga, z którym nawet będzie chciała zamieszkać! Dlatego Agier w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" wytoczy przeciwko niemu jeszcze mocniejsze działo, które odbije się i na niej?

Hoffer zostanie wrobiony w przestępstwo w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"!

W nowych odcinkach "Na Wspólnej" wyjdzie na jaw, że ktoś włamał się do systemu i z konta doktora Hoffera wystawiał recepty na silny środek przeciwbólowy, działający niczym narkotyk, który na dodatek trafi na czarny rynek. I oczywiście wówczas wszystkie podejrzenia padną na Kamila, choć nikt z jego najbliższych nie będzie podejrzewał o to swojego kolegi. I słusznie, gdyż kardiochirurg będzie niewinny, ale ktoś będzie chciał go wrobić, aby napsuć mu sporo krwi. Czy będzie to profesor Agier, która jako była pracownica miała dostęp do systemu szpitala? Czy Hoffer zdoła dowieźć swojej niewinności? A może pójdzie siedzieć za wyczyny matki Łucji? I jak zareaguje, gdy dowie się, że we wszystko najprawdopodobniej chciała go wrobić matka obecnej kochanki? Przekonamy się już niebawem!