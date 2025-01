Na sygnale, odcinek 667: Chora Wanda zabije człowieka? Benio będzie w szoku - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 667 - wtorek, 3.02.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 667 odcinku "Na sygnale" Benio zacznie się coraz bardzie martwić o Wandę, która po ataku Dominika (Paweł Góral) zmieni się nie do poznania! Do tego stopnia, że terapeuta zdiagnozuje u niej zespół stresu pourazowego, choć lekarka wcale nie zgodzi się z tą diagnozą, gdyż uzna, że nic jej nie dolega. I wówczas z pomocą jej wyjdzie znajoma policjantka Urszula, która zasugeruje, że emocje najlepiej rozładować na strzelnicy, na co żona Vicka, lubiąca takie rozrywki, ostatecznie się zdecyduje! Ale niestety to w 667 odcinku "Na sygnale" wcale jej nie pomoże! A wręcz przeciwnie!

Wanda zacznie grozić nożem dostawcy jedzenia w 667 odcinku "Na sygnale"!

Wszystko przez to, że w 667 odcinku "Na sygnale" Wanda zaatakuje w środku nocy dostawcę, który przywiezie jedzenie jej i Beniowi. Lisicka będzie grozić mężczyźnie bronią, czym przerazi nie tylko jego, ale także i swojego męża. Tym bardziej, że weźmie kuriera za włamywacza, który będzie chciał ich obrabować i w ten sposób spróbuje go powstrzymać. I wtedy w 667 odcinku "Na sygnale" Vick przekona się, że terapeutka żony musiała słusznie postawić swoją diagnozę, gdyż Wanda nie poradzi sobie z dramatycznymi przeżyciami po wspólnej zabawie z Anną (Lea Oleksiak) w klubie. I nic dziwnego, gdyż przecież padła tam ofiarą Dominika, który dosypał jej czegoś do drinka, a następnie spróbował skrzywdzić, ale na szczęście do najgorszego nie doszło, gdyż w porę zjawiła się Reiter! I wówczas doszło do szarpaniny, w trakcie której Wanda o mało go nie zabiła i nie pociągnęła siebie i Anny na samo dno!

Benio pomoże chorej żonie w 667 odcinku "Na sygnale"?

Ale co w tej sytuacji w 667 odcinku "Na sygnale" zrobi Vick? I czy Lisicka w końcu zrozumie, że faktycznie ma problem, bo choć nie zabije mężczyzny, to jej zachowanie i tak nie będzie normalne. Czy zdecyduje się pójść po pomoc? A może znów będzie się wypierać i doprowadzi do jeszcze większej tragedii? Tego dowiemy się już w 667 odcinku "Na sygnale"!