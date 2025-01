Na sygnale, odcinek 660: Tajemnicza ucieczka Czarka! Ukryje się u Wandy i Benia przed Anną i Wiktorem - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 660 - środa, 22.01.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 660 odcinku "Na sygnale" Anna i Wiktor dokonają szokującego odkrycia w mieszkaniu Wandy i Benia! Ale spokojnie, tym razem już nic nie zmaluje Lisicka, która już wcześniej sprowadziła na siebie i Reiter poważne kłopoty, a Czarek! Zdradzamy, że przybrany syn Banachów okłamie swoich przyszywanych rodziców, iż dostał się do elitarnej szkoły wojskowej do akademii pilotażu na Mazurach. I choć małżonkowie będą szykować się do wyjazdu Czarka, to jednak nie będą świadomi, że tak naprawdę chłopak wcale się tam nie wybiera! Ale już w 660 odcinku "Na sygnale" poznają prawdę!

Banachowie odkryją kolejne kłamstwo Czarka w 660 odcinku "Na sygnale"!

W 660 odcinku "Na sygnale" Banachowie postanowią odwiedzić Wandę i Banię, u których będzie ukrywał się Czarek! I w ten sposób dowiedzą się o kolejnym kłamstwie przybranego syna, który wcale nie wyjedzie do szkoły na Mazurach! I wówczas małżonkowie doznają ogromnego szoku, gdyż nie będą wiedzieli, dlaczego przyszywany syn ich oszukał, a na dodatek mógł liczyć na wsparcie swojego wuja i ciotki, którzy także go kryli przed przybranymi rodzicami. Co w 660 odcinku "Na sygnale" będzie tego powodem?

Co wydarzy się w życiu przybranego syna Anny i Wiktora w 660 odcinku "Na sygnale"?

Jaką tajemnicę w 660 odcinku "Na sygnale" będzie ukrywał Czarek? Dlaczego kolejny raz posunie się do kłamstwa i przede wszystkim ucieknie od swoich przyszywanych rodziców? I co stanie się dalej? Zdradzamy, że Wiktor nie będzie zbyt długo chował urazy do Benia, który zatai przed nim, iż ukrył się u niego jego przybrany syn! Tym bardziej, że nie będzie miał na to czasu, gdyż będzie musiał połączyć siły z bratem, aby ratować Martynę (Monika Mazur) i Basię (Anna Wysocka) przed Miłoszem (Leonard Koterski), którego wcześniej sam zatrudni w bazie w Leśnej Górze.

A Czarek? Zdradzamy, że po zdemaskowaniu, chłopak wróci z powrotem do domu Banachów, jednak wciąż nie powie im prawdy, przez co w 663 odcinku "Na sygnale" małżonkowie zaczną się o niego poważnie martwić. I nic dziwnego, gdyż ich przyszywany syn stanie się bardzo osowiały, a na dodatek przestanie wychodzić z domu! Zatem co takiego stanie się w życiu Czarka, że doprowadzi go do takiego stanu? Tego dowiemy się już niebawem!