Na sygnale, odcinek 646: Niebezpieczny Dominik zaatakuje pijaną Wandę! Szybko pokaże swoją prawdziwą twarz - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 646 - środa, 11.12.2024, o godz. 22.25 w TVP2

W 646 odcinku "Na sygnale" Wanda, zmęczona ciągłym stresem i emocjonalnymi zawirowaniami, postanowi wyrwać się na wieczór do klubu. To właśnie tam, w towarzystwie Anny, spróbuje zrelaksować się i zapomnieć o codziennych troskach. Atmosfera klubu będzie sprzyjać zabawie, a Wanda, chcąc się wyluzować, pozwoli sobie na odrobinę szaleństwa. Wszystko zacznie się niewinnie - tańce, rozmowy i beztroska. Jednak to właśnie w takim momencie na jej drodze stanie Dominik, który od razu zwróci uwagę na ratowniczkę.

Początkowe zainteresowanie mężczyzny wydawać się będzie całkowicie nieszkodliwe, a nawet sympatyczne. Dominik w 646 odcinku "Na sygnale" szybko zagada do Wandy, a ona, chcąc uniknąć niezręczności, odpowie uprzejmie na jego zaloty. Jednak niewinna rozmowa wkrótce przybierze mroczny obrót...

Dominik pokaże swoją niebezpieczną twarz w 646 odcinku "Na sygnale"

W 646 odcinku "Na sygnale" Dominik wykaże się przerażającą determinacją, by osiągnąć swój cel. Gdy Wanda zorientuje się, że mężczyzna próbuje być zbyt nachalny, zdecydowanie odrzuci jego zaloty. To rozwścieczy Dominika, który postanowi wziąć sprawy w swoje ręce. Dosypie do drinka Wandy substancję odurzającą, a gdy ratowniczka stanie się półprzytomna, spróbuje ją wyprowadzić z klubu.

Scena uprowadzenia Wandy będzie jedną z najbardziej wstrząsających w 646 odcinku "Na sygnale". Dominik, wykorzystując jej osłabienie, będzie próbował zaciągnąć ją nad rzekę, gdzie zaplanował dalsze działania. Ratowniczka, będąc pod wpływem substancji, z trudem będzie mogła protestować.

Ania uratuje Wandę w 646 odcinku "Na sygnale"

W 646 odcinku "Na sygnale" na szczęście Anna Reiter szybko zauważy zniknięcie swojej przyjaciółki. Zaniepokojona zacznie jej szukać i w ostatniej chwili dostrzeże Dominika, próbującego uprowadzić Wandę. Bez chwili zawahania rzuci się na pomoc, krzycząc: "Zostaw ją natychmiast!". Jednak Dominik, znacznie silniejszy, obezwładni lekarkę, co jeszcze bardziej pogorszy sytuację.

Wanda, choć osłabiona, znajdzie w sobie resztki sił, by chwycić gałąź leżącą na ziemi. W akcie desperacji zaatakuje Dominika, ratując siebie i Annę przed niebezpieczeństwem. To dramatyczne wydarzenie pozostawi ślad w psychice obu kobiet, które długo nie zapomną tej tragicznej nocy.