Na sygnale, odcinek 646: Wanda padnie ofiarą przemocy? Nieświadomie wypije drinka z narkotykami!

W 646 odcinku "Na sygnale" widzowie będą świadkami wstrząsających wydarzeń z udziałem Wandy (Anna Lemieszek). Podczas gdy Benio (Hubert Jarczak) spędzi wieczór z kolegami na oglądaniu meczu, jego ukochana postanawi wyjść do klubu z Anną (Lea Oleksiak). Niestety, ta noc zamieni się w koszmar, gdy Wanda padnie ofiarą podstępnego napastnika, który dosypie jej narkotyk do drinka. Czy to wydarzenie w 646 odcinku "Na sygnale" zakończy się tragedią?