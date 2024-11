Na sygnale, odcinek 636: Benio zostawi Wandę! Nie będzie mógł dłużej być z oszustką - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 636 - wtorek, 26.11.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 636 odcinku "Na sygnale" Wanda mocno się zaskoczy, gdy Benio postawi zakończyć ich relację. Choć wcale nie powinna, bo sama będzie sobie winna. Nie dość, że Lisicka nie przyznała się ukochanemu, iż była już mężatką i nie miała rozwodu z Alfredem Cicheckim, przez co w świetle prawa ich małżeństwo nie było legalne, to jeszcze okłamie go w sprawie dziecka. I zrobi to tylko dlatego, aby go nie stracić, gdyż doskonale będzie wiedziała, że Vick chciałby już powiększyć rodzinę. Ale Wanda postawi najpierw na drugi ślub, na który Benio się zgodzi. Tyle tylko, że wtedy jego ukochana jednak nie wywiąże się z ich umowy i wcale nie będzie starać się o dziecko, gdyż w tajemnicy przed ukochanym będzie łykać tabletki antykoncepcyjne. A gdy Vick w końcu odkryje prawdę w 629 odcinku "Na sygnale", to mocno się nią rozczaruje!

Koniec Wandy i Benia w 636 odcinku "Na sygnale"!

Do tego stopnia, że w 629 odcinku "Na sygnale" zacznie mieć poważne wątpliwości, czy aby na pewno chce być z kobietą, która wciąż go okłamuje. Vick zwierzy się ze swoich rozterek Britney (Paulina Zwierz), a następnie odbędzie z ukochaną emocjonalną rozmowę, z której jasno wyniknie, że Wanda nie chce mieć dzieci, czym już da ratownikowi nieźle do myślenia. Tym bardziej, że ich kolejna konfrontacja przebiegnie bardzo burzliwie. I to do tego stopnia, że w 636 odcinku "Na sygnale" Benio postanowi w końcu zakończyć ich relację, co oświadczy mocno zaskoczonej Wandzie, która zupełnie nie będzie spodziewała się takiego obrotu spraw! Ale tym razem Vick już nie ustąpi!

Vick po rozstaniu z Lisiecką rzuci się w wir pracy w 636 odcinku "Na sygnale"!

I już w 636 odcinku "Na sygnale" rzuci się w wir pracy, aby tylko nie myśleć o zakłamanej ukochanej, która po ich rozstaniu niespodziewanie zniknie! Co stanie się z Wandą? I czy Benio jeszcze zmieni zdanie? A może to już będzie ostateczny koniec Lisickiej i Vicka w 636 odcinku "Na sygnale"? Tego dowiemy się już niebawem!