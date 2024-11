Na sygnale

Na sygnale, odcinek 628: Benio będzie ojcem? Kłopotliwa rozmowa z Górą o dziecku - WIDEO

W 628 odcinku "Na sygnale" Benio (Hubert Jarczak) po zaręczynach z Wandą (Anna Lemieszek) zacznie snuć plany na przyszłość z ukochaną. Szybki ślub, a potem dziecko, a może nawet dwoje dzieci. Tak Vick będzie widział życie u boku Wandy. Do czas, gdy znów przyłapie przyszłą żonę na kłamstwie. A kiedy w 628 odcinku "Na sygnale" Benio zwierzy się Arturowi (Tomasz Piątkowski), że zostanie ojcem, Góra ostrzeże go, by uważał, o czym marzy. Między lekarzami z Leśnej Góry dojdzie do kłopotliwej rozmowy. Zobacz WIDEO i poznaj szczegóły.