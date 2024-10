Na sygnale, odcinek 626: Wanda uwolni się od męża! Będzie miała co świętować z Beniem - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 626 - środa, 6.11.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 626 odcinku "Na sygnale" Wanda w końcu uwolni się od swojego męża Alfreda, który o mało nie rozbił jej małżeństwa z Beniem, gdy nagle wpadł w poważne problemy finansowe i niespodziewanie pojawił się w jej życiu. Przypomnijmy, że Cichecki wprowadził się do swojej żony, skąd wyrzucił także i Vicka, gdyż formalnie to on był jeszcze jej pierwszym mężem, gdyż po ich rozwodzie złożył odwołanie, przez które wciąż byli małżeństwem. Ale na szczęście do czasu, gdyż w 626 odcinku "Na sygnale" koszmar Lisickiej wreszcie się skończy! A to dlatego, że Cichecki dotrzyma słowa i raz na zawsze się od niej odczepi, dając jej w końcu upragniony i długo wyczekiwany rozwód!

Wanda przekaże Beniowi radosną nowinę w 626 odcinku "Na sygnale"!

W 626 odcinku "Na sygnale" Lisicka oszaleje ze szczęścia i już zacznie myśleć o ponownym ślubie z Vickiem, aby był on formalny w świetle prawa. Tyle tylko, że jej entuzjazm szybko ostudzi jej brat Dobromir (Kamil Błoch), gdy uświadomi ją w tym, że po tym, co się stało Benio może wcale nie chcieć ponownie się z nią żenić. Wówczas w 626 odcinku "Na sygnale" Wanda nieco posmutnieje, ale gdy przekaże radosną nowinę swojemu mężowi, to wszystko się zmieni! A to dlatego, że Vick ucieszy się z tego dokładnie tak samo jak ona! A na dodatek sam postanowi ponownie zdobyć jej serce i w trakcie turnieju rycerskiego, chwyci za miecz, aby znów jej zaimponować, co oczywiście mu się uda. Ale faktycznie będzie widział ich przyszłość niego inaczej jak jego żona!

Drugi ślub Lisickiej i Vicka zagrożony w 628 odcinku "Na sygnale"?

Wszystko przez to, że w 628 odcinku "Na sygnale" Benio będzie już gotowy na założenie rodziny i postanowi porozmawiać na ten temat z Wandą. Jednak ona zacznie najpierw naciskać na ich ponowny ślub. Do tego stopnia, że Vick w końcu jej ulegnie i ponownie poprosi ją o rękę. Oczywiście, w 628 odcinku "Na sygnale" Lisicka przyjmie jego oświadczyny, a para postanowi pochwalić się kolejną radosną nowiną swoim znajomym. Ale wtedy ratownik odkryje, że ukochana znów i to na dodatek jeszcze celowo go oszukuje! I wówczas kolejny raz wszystko się skomplikuje...