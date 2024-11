Na sygnale, odcinek 629: Koniec Benia i Wandy?! Odkryje, że oszukała go nie tylko w sprawie męża, ale i dziecka - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 629 - środa, 13.11.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 629 odcinku "Na sygnale" Benio będzie miał świętować ponowne zaręczyny z Wandą, ale jeszcze tuż przed spotkaniem z nimi szybko ich pożałuje! Wszystko przez to, iż nakryje żonę na kłamstwie, gdy przyłapie ją na stosowaniu tabletek antykoncepcyjnych tuż po tym jak podejmą decyzję o powiększeniu rodziny, o czym Vick ogromnie będzie marzył. Ale jak się okaże wyłącznie on! Dlatego w 629 odcinku "Na sygnale" ratownik zacznie mieć poważne wątpliwości, czy aby na pewno ich związek ma sens. Tym bardziej, że będzie to już kolejne kłamstwo Lisieckiej, która już wcześniej nie powiedziała mu o swoim mężu, a teraz jeszcze okłamie go w sprawie dziecka!

Wanda nie będzie chciała dziecka z Beniem w 629 odcinku "Na sygnale"!

W 629 odcinku "Na sygnale" Vick jak podaje swiatseriali.interia.pl zwierzy się swoim kolegom, iż czuje się ogromnie rozczarowany postawą Wandy. Ratownicy polecą mu szczerze porozmawiać na ten temat z ukochaną, a on oczywiście postanowi pójść za ich radą. Ale i tego w 629 odcinku "Na sygnale" prędko pożałuje, gdyż tylko utwierdzi się w swoich przypuszczeniach co do Lisieckiej!

- Dlaczego nie powiedziałaś wcześniej? Dlaczego udawałaś, że się starasz, a brałaś tabletki? - wyrzuci jej Benio.

- Wiedziałeś? Bałam się, że dla ciebie będzie to... przeszkoda nie do przeskoczenia. A ja naprawdę chcę być z tobą... Ale nie chcę mieć dzieci! - wyjaśni skruszona Wanda.

Vick zostawi Lisiecką w 629 odcinku "Na sygnale"?

W 629 odcinku "Na sygnale" Wanda podzieli się z Beniem swoimi obawami pod kątem dzieci, za którymi za specjalnie nie będzie przepadać i to z wzajemnością. Lisiecka wyjaśni ukochanemu, iż nie jest gotowa na zmiany, jakie zaszłyby nie tylko w ich życiu, ale i jej wyglądzie pod wpływem ciąży i prawdopodobnie nigdy nie będzie, gdyż po prostu nie wyobraża sobie bycia matką. W przeciwieństwie do Vicka, który ogromnie będzie pragnął, aby zostać ojcem. Ale jak zareaguje na wyznanie żony w 629 odcinku "Na sygnale"? Czy zgodzi się żyć według jej scenariusza? A może jednak postanowi odejść? Tego dowiemy się już niebawem!