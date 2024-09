Na sygnale, odcinek 596: Wanda chora psychicznie? Dobromir zdradzi Beniowi sekret siostry

Dobromir powie Beniowi, że ma nieobliczalną siostrę w 596. odcinku serialu „Na sygnale”

W 596. odcinku serialu „Na sygnale” problemy Benia z Wandą tylko się powiększą. Już nie tylko gwałtowne sceny zazdrości i chłód będą go trapić odnośnie jej rozczarowującego zachowania. Pojawi się nowy kłopot. Żona Vicka zniknie na cały dzień bez słowa. Benio będzie szalał z niepokoju. Zapyta Dobromira, czy wie, gdzie Wanda może się podziewać. I wówczas Lisicki uświadomi szwagra, jak jest z nią źle. Ostrzeże Benia, że jego siostra jest nieobliczalna. Szkoda tylko, że Vick nie wiedział o tym wcześniej…

Benio będzie miał z Wandą pod górkę w nowym sezonie serialu „Na sygnale”

W serialu „Na sygnale” Wanda jest znakomitą lekarką, ale prywatnie na jej charakterze zaczyna się pojawiać coraz więcej rys. Zauważa je już także głęboko w niej zakochany Benio. Ich krótkie małżeńskie pożycie już nie jest usłane różami. Przede wszystkim z powodu jej chorobliwej zazdrości, która manifestuje się gwałtownymi scenami nawet w miejscach publicznych.

Drogi Wandy i Benia się rozejdą w nowym sezonie „Na sygnale”?

W nowym sezonie serialu „Na sygnale” będzie coraz bardziej jasne, że Wanda i Benio jednak nie pasują do siebie. W dodatku wyjdzie na jaw, że jego ukochana jest bigamistką i ma już męża, który wprowadzi się do ich mieszkania! To będzie nie do zniesienia...

"Na sygnale" odcinek 596 „Wszystko odwrotnie” - poniedziałek, 16.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2