Na sygnale, odcinek 593: Piotr ubłaga Martynę, żeby pozwoliła mu zobaczyć córkę! Będzie walczył o swoją rodzinę do końca - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 593 - wtorek, 10.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2

Zdradzona Martyna w 593 odcinku "Na sygnale" nie będzie miała litości dla Piotra, który coraz bardziej będzie żałował romansu z Karoliną (Klaudia Janas). Wrogie nastawienie żony nie zniechęci jednak Strzeleckiego do desperackich prób odzyskania tego, co stracił. Kiedy małżonkowie spotkają się na korytarzu SOR-u w szpitalu w Leśnej Górze Martyna nie będzie chciała nawet na Piotra patrzeć. - Zejdź mi z oczu! - rzuci do niego lodowatym tonem, ale to Strzeleckiego nie powstrzyma przed walką o żonę. - Martyna, daj mi drugą szansę, słyszysz!

Poruszające spotkanie Piotra z córka Lidzią

Wieczorem w 593 odcinku "Na sygnale" Piotr wróci do mieszkania, bo ubłaga Martynę, by pozwoliła mu zobaczyć ich córkę Lidzię. Niestety żona da mu tylko pięć minut na rozmowę z Lidką. Na widok taty dziewczynka aż się rozpromieni. Po wyprowadzce Piotra z domu nie widziała ojca przez kilka dni. Na szczęście Lidzia będzie zbyt mała, by zrozumieć co się dzieje między rodzicami, że ich rodzina się rozpada.

Wzruszony Piotr w 593 odcinku "Na sygnale" przytuli córeczkę, świadomy tego, że na własne życzenie stracił to, co w życiu miał najcenniejsze - ukochaną żonę i dziecko. Znajdzie jednak w sobie siły, by walczyć o odzyskanie miłości swojego życia.

- Wszystko zepsułem, wiesz... Ale będę walczył o ciebie i o mamę, żeby było tak, jak dawniej. Bardzo cię kocham, wiesz... - zapewni córkę Piotr w 593 odcinku "Na sygnale".

Czy Martyna wybaczy Piotrowi zdradę i znów będą razem?

Niestety nie tylko w 593 odcinku "Na sygnale", ale także w kolejnych Martyna nie wybaczy Piotrowi zdrady, nie pozwoli, by wrócił do domu, do niej i małej Lidki. A tragiczne wydarzenia, które rozegrają się za kilka tygodni sprawią, że wspólna przyszłość Strzeleckich stanie pod jeszcze większym znakiem zapytania.