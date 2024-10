Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 929: Radwan doniesie na Mario na policję? Najpierw pożegna się z Blanką - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 929 odcinku "Na dobre i na złe" Mario (Marcin Korcz) wróci do Blanki (Pola Gonciarz) i będzie musiał wyjaśnić żonie, dlaczego upozorował swoją śmierć, kto go do tego zmusił! Pechowo dla Milewskiego także Krzysztof Radwan (Mateusz Damięcki) odkryje, że Mario żyje, że od wielu tygodni udaje zmarłego. Co zakochany w Blance lekarz z tym zrobi? W finale 929 odcinka "Na dobre i na złe" Radwan pożegna się z Blanką przed wyjazdem z kraju i pojedzie na komisariat policji. Doniesie na Mario? Sprawdź, co już wiadomo.