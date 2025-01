M jak miłość, odcinek 1844: Tragiczny finał konfrontacji z Robertem! Jakub zginie, chroniąc Martynę? – ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1844 - wtorek, 28.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1844 odcinku "M jak miłość" atmosfera będzie gęstnieć z każdą minutą. Gangster Robert, znany z bezwzględności, pojawi się niespodziewanie w domu Martyny. Lekarka, nieświadoma zagrożenia, wpuści go do swojego domu, myśląc, że to przyjaciel Marcina.

Zdradzamy, że sytuacja szybko wymknie się spod kontroli, gdy Robert ujawni swoje prawdziwe intencje. W 1844 odcinku "M jak miłość" Martyna znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, a jej los będzie zależał od szybkiej reakcji Jakuba i Marcina…

Jakub Karski ruszy na ratunek Martynie w 1844 odcinku "M jak miłość"

Gdy Jakub dowie się o zagrożeniu, natychmiast ruszy na pomoc Martynie. W 1844 odcinku "M jak miłość" detektyw wkroczy do domu lekarki w momencie, gdy Robert będzie ją terroryzował. Nie bacząc na własne bezpieczeństwo, Karski rzuci się na gangstera, próbując go obezwładnić. Walka będzie zacięta, a napięcie sięgnie zenitu, gdy w ruch pójdzie broń. Czy Jakub zdoła ocalić Martynę, nie tracąc przy tym życia?

Karski zginie w 1844 odcinku "M jak miłość"?Tragiczny finał konfrontacji

Kulminacyjny moment nastąpi, gdy w 1844 odcinku "M jak miłość" dojdzie do strzelaniny. W wyniku szarpaniny między Jakubem a Robertem padną strzały, które zadecydują o losach bohaterów. Czy to Jakub poświęci życie, by ocalić Martynę? A może to Robert poniesie konsekwencje swoich zbrodni? Jedno jest pewne - nic już nie będzie takie samo…