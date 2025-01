M jak miłość, odcinek 1844: Jakub uratuje życie Martynie! Załatwi gangstera Roberta raz na zawsze - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1844 - wtorek, 28.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1844 odcinku "M jak miłość" Jakub wreszcie dopadnie i ostatecznie pomści gangstera Roberta! Przypomnijmy, że detektywi już raz wpakowali szefa mafii do więzienia za jego nielegalne interesy, ale gangster niestety uciekł i postanowił się za to zemścić na Marcinie! Kuc porwał i skatował Chodakowskiego, po czym znów zwiał, ale w 1844 odcinku "M jak miłość" wróci, aby ostatecznie pomścić detektywa! Tyle, że tym razem nie weźmie się już bezpośrednio za niego, a ponownie za jego ukochaną, aby dotknąć go jeszcze bardziej! Jednak teraz jego łupem nie padnie Kama (Michalina Sosna), a Martyna, którą dopadnie w jej własnej leśniczówce! Ale na szczęście Jakub zjawi się w porę i wreszcie doprowadzi jego sprawę do końca!

Jakub ocali Martynę przed gangsterem Robertem w 1844 odcinku "M jak miłość"!

W 1844 odcinku "M jak miłość" Robert uprowadzi Martynę, której na ratunek od razu ruszą Marcin z Jakubem! I choć Chodakowski na prośbę Kamy zerwie z ukochaną wszelkie kontakty, to nie zostawi jej, gdy jej życie znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie! Szczególnie, że gangster wyśle mu z jej telefonu przerażającego SMS-a. I wówczas wspólnie z Karskim niezwłocznie zjawią się w jej leśniczówce, gdzie gangster wcześniej zwiąże i będzie więził Wysocką dokładnie tak samo jak wcześniej Kamę czy Marcina. Ale tym razem w 1844 odcinku "M jak miłość" na drodze stanie mu w pełni świadomy zagrożenia Jakub! Detektyw od razu ruszy na pomoc uwięzionej lekarce i zacznie grozić szefowi mafii bronią. Wówczas nawiąże się między nimi szamotanina, z której na szczęście teraz to Karski wyjdzie zwycięsko!

Karski zabije Roberta w 1844 odcinku "M jak miłość"?

W 1844 odcinku "M jak miłość" Jakub ocali Marynie życie, a wdzięczna lekarka od razu rzuci mu się na szyję. Tym bardziej, że Karski także nieźle oberwie i skończy z rozciętą głową, ale ostatecznie to on wyjdzie zwycięsko z potyczki z Kucem, który z raną postrzałową upadnie na podłogę!

Czy w 1844 odcinku "M jak miłość" detektyw go zabije i w ten sposób gangster ostatecznie zapłaci za wszystko, co zrobił Marcinowi i jego najbliższym? Wszystko wskazuje na to, że tak, gdyż Chodakowski będzie stał już nad ciałem swojego rywala, a więc wydaje się, że Jakub rzeczywiście ostatecznie go pomści! Ale czy faktycznie tak będzie, to przekonamy się już niebawem!