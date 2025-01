M jak miłość, odcinek 1838: Szymek zwątpi w to, że Marcin sobie o nim przypomniał! Tak sprawdzi, czy rzeczywiście odzyskał wspomnienia - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1838 - wtorek, 7.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1838 odcinku "M jak miłość" Marcin wciąż będzie czuwał przy łóżku Szymka, który powoli zacznie dochodzić do siebie po użądleniu przez szerszenia. I choć niebezpieczeństwo już minie, to lekarze jednak zostawią chłopca na nocną obserwację, po której Szymek na szczęście się obudzi. I od razu zobaczy u swojego boku ojca. Tyle tylko, że w 1838 odcinku "M jak miłość" nie będzie pewien, czy to, aby na pewno jego prawdziwy tata. I mimo iż po jego wypadku, Chodakowski zapewnił go, że już wrócił i wszystko sobie przypomniał, to jednak Szymek postanowi to sprawdzić, czy to nie tylko na chwilę! Tym bardziej, że doskonale będzie pamiętał jak zachowywał się on jeszcze na chwilę przed jego wypadkiem!

- Tato? - dopyta Szymek.

- No cześć synku - powita go Marcin.

- Jesteś tu - zauważy chłopiec.

Szymek sprawdzi Marcina w 1838 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1838 odcinku "M jak miłość" Chodakowski od razu przejrzy swojego syna i pozna jego prawdziwe zamiary. Ale i tak ponownie utwierdzi go w tym, że wrócił i już nigdzie się nie wybiera, gdyż wreszcie odzyskał wspomnienia i sobie go przypomniał.

- No jestem, jestem. Co sprawdzasz czy to naprawdę ja? - zorientuje się Chodakowski.

Ale w 1838 odcinku "M jak miłość" Szymek zada ojcu jeszcze jedno pytanie, aby mieć 100% pewność, że to naprawdę on. I dopiero wtedy rozwieją się już jego wszelkie wątpliwości!

- I zabierzesz mnie do domu? - zapyta Szymek.

- Zabiorę synek jeszcze dzisiaj - obieca mu Marcin.

Rodzina Chodakowskich znów będzie razem w 1838 odcinku "M jak miłość"!

I w 1838 odcinku "M jak miłość" Marcin tak jak obieca, to tak zrobi i wspólnie z Izą (Adriana Kalska) zabiorą Szymka do domu, gdzie już będą czekać na nich Maja (Laura Jastrzębska) z Aleksandrą (Małgorzata Pieczyńska)! I wówczas Chodakowski zapewni o swoim powrocie i córkę i matkę, które zrozpaczone od razu rzucą mu się na szyję. W 1838 odcinku "M jak miłość" rodzina Chodakowskich znów będzie razem, a detektyw, po wypadku syna, naprawdę odzyska wspomnienia i wreszcie wszystkich ich sobie przypomni!