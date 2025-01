M jak miłość, odcinek 1838: Marcin i Iza po wypadku Szymka usłyszą od lekarza, że to jeszcze nie koniec! Będą musieli uważać na syna - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1841: To już koniec Martyny i Marcina? Chodakowski zerwie z nią na prośbę Kamy – ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1838 - wtorek, 7.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Dramatyczna walka o życie Szymka w 1838 odcinku "M jak miłość" dobiegnie końca, a Marcin po odzyskaniu pamięci nie odejdzie od szpitalnego łóżka syna ani na chwilę. Spędzi z Szymkiem całą noc, więc po przebudzeniu 9-latek zauważy czuwającego przy nim tatę. Początkowo chłopca ogarną wątpliwości, czy Marcin naprawdę wrócił, ale Chodakowski uspokoi Szymka, że znów jest taki jak dawniej i zabierze go domu.

Lekarz Szymka w 1838 odcinku "M jak miłość" przekaże Izie i Marcinowi diagnozę po wypadku!

To Iza w 1838 odcinku "M jak miłość" jako pierwsza usłyszy od lekarza Szymka, jak poważny był stan jej syna. Bo użądlenie przez szerszenia wywołało u Szymka silną reakcję alergiczną, obrzęk na oku, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że przestał oddychać.

- Podczas nocnej obserwacji nic niepokojącego się nie wydarzyło. Chcieliśmy po prostu sprawdzić, czy z Szymkiem wszystko jest w porządku. Jest... Może pani odetchnąć... - uspokoi Izę pediatra.

Ale kiedy Marcin w 1838 odcinku "M jak miłość" dołączy do Izy, lekarz przekaże rodzicom pacjenta diagnozę, która nie oznacza wcale końca zdrowotnych problemów Szymka.

- Natomiast, to jest bardzo ważne, na przyszłość proszę, żebyście wykonali państwo badania w poradni alergologicznej...Na wszelki wypadek wypiszę państwo lek przeciwhistaminowy. Proszę go podać na wypadek kolejnego użądlenia. I najważniejsza profilaktyka... - Tak będzie! Będziemy na niego bardzo uważać... - zapewni Iza. - I jeszcze jedno, po tych trudnych przejściach, najlepszym lekarstwem dla chłopca jest spokój i odpoczynek - zaleci lekarz Chodakowskim. - Tak, jasne... Na pewno pojedziemy na jakieś wakacje. Tylko że tym razem z dala od szerszeni i os, w bardziej bezpieczne miejsce... - doda Marcin.

Czy Iza i Marcin w 1838 odcinku "M jak miłość" zabiorą Szymka i Maję na rodzinne wakacje?

W 1838 odcinku "M jak miłość" Marcin dojdzie już do siebie po odzyskaniu pamięci i dogada się z Izą w sprawie wspólnych wakacji z dziećmi. Będzie chciał spędzić z nimi jak najwięcej czasu, by nadrobić stracony czas. Po tym jak Iza rozstała się z Radkiem (Philippe Tłokiński) nic nie będzie stało na przeszkodzie, by razem z Szymkiem i Mają wyjechali gdzieś całą rodziną...