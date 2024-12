M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1838: Marcin znów zostawi Szymka. Będzie się bał, że ojciec do niego nie wróci - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 1838 odcinku "M jak miłość" Szymek (Staś Szczypiński) zostanie jeszcze w szpitalu, ale na szczęście dojdzie do siebie po użądleniu przez szerszenia. Gdy zobaczy obok Marcina (Mikołaj Roznerski) zwątpi w to, czy ojciec naprawdę odzyskał pamięć, czy jest taki jak dawniej i dotrzyma danej obietnicy, że nigdy go nie zostawi. Co prawda Marcin w 1838 odcinku "M jak miłość" zapewni Szymka, że to naprawdę on, ale dość szybko opuści syna i resztę rodziny. Będzie miał do załatwienia najważniejszą sprawę... Poznaj szczegóły.