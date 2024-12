M jak miłość, odcinek 1838: Marcin i Iza razem z Szymkiem podzielą się z rodziną swoim szczęściem! Odbiorą syna ze szpitala i wtedy to się stanie - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1838 - wtorek, 7.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Na ten moment, który nastąpi w 1838 odcinku "M jak miłość" po długiej przerwie świątecznej w emisji serialu, widzowie czekali aż cztery miesiące. Zresztą nie tylko oni! Bo wszyscy Chodakowscy, którym amnezja Marcina przysporzyła wiele cierpienia i trosk, nie będą kryli swojej radości, że dawny Marcin jest już z nimi, że odzyskał pamięć i będzie taki, jak kiedyś.

Co będzie z Szymkiem w 1838 odcinku "M jak miłość"?

Powrót Marcina do rodziny w 1838 odcinku "M jak miłość" zbiegnie się w czasie z dniem, w którym razem z Izą odbierze Szymka ze szpitala. Na szczęście syn Chodakowski po użądleniu przez szerszenia dość szybko dojdzie do siebie i rodzice będą mogli zabrać go do domu.Wrócą do mieszkania Izy i Radka (Philippe Tłokiński), a nie do mieszkania Marcina. A tam będą już na nich czekali córka Maja i Aleksandra (Małgorzata Pieczyńska).

Maja wreszcie zbliży się do Marcina w 1838 odcinku "M jak miłość"

Matka Marcina w 1838 odcinku "M jak miłość" nie zapanuje nad łzami wzruszenia. Także Maja, która dotąd trzymała się z daleka od ojca, jakby się go bała, rzuci się tacie w ramiona, a Marcin zapewni córkę, że wrócił na dobre i to naprawdę już on! Pamiętający wszystko i rozpoznający najważniejsze, najbliższe osoby.

Iza nie odzyska Marcina w 1838 odcinku "M jak miłość"

Poruszona Iza w 1838 odcinku "M jak miłość" także nie będzie kryła swojego szczęścia. Znów będzie miała przy sobie radosne dzieci i Marcina, który odzyskał pamięć. Chociaż szanse na to, że zejdzie się z byłym mężem będą w zasadzie żadne, to Iza nie da po sobie poznać jak bardzo żałuje, że ich rodzina nigdy nie będzie taka jaka dawniej. Zniszczyła ją bezpowrotnie, a teraz Kama zajęła jej miejsce u boku Marcina i dzieci.

Radosna nowina, że Marcin odzyskał pamięć w 1838 odcinku "M jak miłość" dotrze także do Olka (Maurycy Popiel) i Anety (Ilona Janyst) oraz Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski). Brat, bratowa i przyjaciel Chodakowskiego odetchną z ulgą, że ten koszmar już się skończył, że pamięć Marcina wróciła i pamięta już wszystko.

Marcin w 1838 odcinku "M jak miłość" zostawi rodzinę i ruszy na poszukiwania Kamy

Ale Marcin w 1838 odcinku "M jak miłość" nie spędzi z Izą i dziećmi zbyt wiele czasu, bo pojedzie na Śląsk do Kamy, by odzyskać ukochaną.

