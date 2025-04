M jak miłość, odcinek 1867: Mariusz zlekceważy objawy ciąży Kasi. Nie powie mu o dziecku? - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1867 - wtorek, 22.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kasia w ciąży w 1867 odcinku "M jak miłość" nie będzie chciała tego dziecka

Beztroski związek Kasi i Mariusza skończy się w 1867 odcinku "M jak miłość"! Zdradziecka żona Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski) wiele poświęciła, by zaznać szczęścia u boku swojej pierwszej miłości, chłopaka jeszcze z liceum. Zniszczyła małżeństwo, odeszła od męża, który marzył o tym, że założą razem rodzinę, że będą mieli dziecko. Od samego początku go oszukiwała, że pragnie tego samego. Mariusz miał być gwarancją tego, że Kasia będzie przy sobie partnera, który tak samo widzi wspólną przyszłość.

Los zadrwi jednak z Kasi w 1867 odcinku "M jak miłość", gdy wyjdzie na jaw, że jest w ciąży. A do tego nie będzie wiedziała z kim, kto jest ojcem dziecka - kochanek czy mąż.

Pierwsze objawy ciąży Kasi w 1867 odcinku "M jak miłość"

Objawy ciąży Kasi pojawią się w 1867 odcinku "M jak miłość" podczas romantycznego śniadania z Mariuszem. Kochanek będzie dwoił się i troił, by dogodzić Kasi, ale ona z obrzydzeniem spojrzy na przygotowane owoce i przekąski. Nie zdoła nawet go pocałować. Zerwie się od stołu i popędzi do toalety, bo dopadną ją silne mdłości. Mariusz będzie przekonany, że ukochana się czymś zatruła, a ona nie wyprowadzi go z błędu.

- Kasia stara się czerpać to, co najlepsze ze związku z Mariuszem. Stara się też zapomnieć o przeszłości, zamknąć pewien etap i chciałaby skupić się na przyszłości. Jednak chyba nie spodziewa się tego, że życie szykuje dla niej niejedną niespodziankę... - zapowiedziała Paulina Lasota w "Kulisach serialu M jak miłość".

Mariusz nie dowie się o ciąży Kasi w 1867 odcinku "M jak miłość"

W 1867 odcinku "M jak miłość" Kasia upewni się, że jest w ciąży dopiero, gdy zrobi test ciążowy. Pozytywny wynik wzbudzi w niej wściekłość i rozpacz. Bo nigdy nie chciała dziecka, nie chciała zostać matką będą z Jakubem i tym bardziej nie będzie chciała zakładać rodziny z Mariuszem. To dlatego na razie Kasia nie powie mu o ciąży.