M jak miłość, odcinek 1844: Gangster Robert dopadnie Martynę! Marcin popędzi Wysockiej na ratunek - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1841: Marcin wróci do Martyny! Na jednym spotkaniu się nie skończy. Nie puści w niepamięć tego, co ich łączyło - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1844 - wtorek, 28.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Gangster Robert powróci i porwie Martynę! Długo niewidziany kryminalista zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach, ale raczej kwestią czasu było, czy i w którym momencie powróci! I tak oto podły Robert zjawi się, by porwać Martynę! To właśnie kochankę i wybawicielkę Chodakowskiego z czasów amnezji weźmie na celownik. Da sobie spokój z Kamą, którą także jakiś czas temu porwał i więził, ale nie pokazał wtedy swojej twarzy, więc dziewczyna długo żyła z poczuciem przerażenia. To dało gangsterowi przewagę, bo zbliżył się do Ani (Alina Szczegielniak) oraz Chodakowskiego i jego ukochanej, którzy nie mieli pojęcia o tym, kim tak naprawdę jest mężczyzna.

Prawda wyszła na jaw, a Robert zlecił porwanie Marcina. Chodakowski przeżył traumę, dramatyczne chwile, ale uciekł i wylądował pod kołami Martyny. Wysocka zajęła się detektywem, który długo borykał się z amnezją. Dopiero niedawno wypadek Szymka (Staś Szczypiński) spowodował powrót wspomnień.

Gangster Robert dopadnie Martynę w 1844 odcinku "M jak miłość"!

Jak informowaliśmy, wkrótce w "M jak miłość" Marcin postanowi zerwać kontakt z Martyną. To za decyzją Kamy pójdzie poinformować lekarkę, że nie mogą dłużej się widywać i kontaktować. Zresztą Wysocka sama doszła do podobnych wniosków, bo szybko zrozumiała, że dla detektywa liczą się bliscy i Kama, jego prawdziwa ukochana.

Niestety Marcin nie przewidzi, że gangster Robert powróci w 1844 odcinku "M jak miłość" i dorwie jego wybawicielkę! Kryminalista zaatakuje znienacka, zacznie więzić i grozić Martynie... Zapłakana kobieta będzie walczyć, prosić o litość, bo przecież sama do końca nie zrozumie sytuacji, w której się znajdzie. Nie zrobi nic złego, ale podły Robert uzna, że skrzywdzenie Wysockiej to świetna zemsta i wabik na Marcina.

Marcin z Jakubem popędzą na pomoc Martynie

Zdradzamy, że już w 1844 odcinku "M jak miłość" zaalarmowani Marcin z Karskim (Jakub Kwiatkowski) natychmiast podejmą trop gangstera i popędzą na pomoc Wysockiej. Na szczęście wpadną na miejsce przetrzymywania Martyny zanim szalony mężczyzna wyrządzi jej nieodwracalną krzywdę. Jakub wymierzy z broni do gangstera, zacznie się ostra przepychanka i walka między dobrem a złem. Kto zwycięży tę batalię? Marcin i Jakub nie darują Robertowi.