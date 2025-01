M jak miłość, odcinek 1844: Tak gangster Robert podejdzie Martynę! Poświęci swoje życie za Marcina - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1844 - wtorek, 28.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1844 odcinku "M jak miłość" powróci dawno niewidziany gangster Robert! Przypomnijmy, że po skatowaniu Marcina, szef mafii zwiał, aby nie odnalazła go policja. I nic dziwnego, gdyż miał na swoim koncie nie tylko pobicie detektywa, ale także zabójstwo funkcjonariusza, którego dokonał podczas swojej ucieczki z więzienia. I choć Kuc był przekonany, że pozbył się i raz na zawsze Chodakowskiego, który go tam wpakował, to jednak słono się pomylił, gdyż Marcin przeżył i doszedł do zdrowia w leśniczówce Martyny. I właśnie tam w 1844 odcinku "M jak miłość" zjawi się i Robert, aby ostatecznie zemścić się na detektywie!

Gangster Robert zjawi się w leśniczówce Martyny w 1844 odcinku "M jak miłość"!

W 1844 odcinku "M jak miłość" Robert zapuka do drzwi Martyny, której przedstawi się jako przyjaciel Marcina. Oczywiście, Wysocka nie będzie miała pojęcia, że to nieprawda, a już tym nawet przez myśl jej nie przejdzie, że Kuc jest w rzeczywistości groźnym przestępcą, poszukiwanym nie tylko przez policję, ale także i detektywów, gdyż o tym Chodakowski już jej nie wspomniał!

- Jestem przyjacielem Marcina. Mam coś dla ciebie od niego. Zaprosisz mnie, czy tak będziemy stać w progu? - zagai ją Robert.

Dlatego w 1844 odcinku "M jak miłość" niczego nieświadoma Martyna wpuści go do środka, ale szybko tego pożałuje, gdyż równie prędko zrozumie, że to był tylko blef z jego strony, a on wcale nie jest żadnym przyjacielem Marcina, a jego katem! A teraz także i jej, gdyż gangster ją zwiążę i uwięzi, po czym wyśle rozpaczliwego SMS- a z jej telefonu do Chodakowskiego!

- Przyjedzie czy nie przyjedzie? - zacznie zastanawiać się gangster.

Wysocka będzie gotowa oddać życie za Chodakowskiego w 1844 odcinku "M jak miłość"!

Tyle tylko, że jego ataku w 1844 odcinku "M jak miłość" nie będzie spodziewać się ani Martyna, ani Marcin, którego czujność ponownie uda się uśpić Robertowi. Ale oczywiście, Chodakowski nie przejdzie obojętnie obok wiadomości ukochanej i natychmiast wyśle do niej Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski), któremu powierzy nad nią opiekę, gdy on zdecyduje się w pełni wrócić do Kamy (Michalina Sosna), a od niej odciąć. Ale nim Karski zjawi się na miejscu w 1844 odcinku "M jak miłość" to Kuc już zdąży poznęcać się nad Wysocką, która mu na to pozwoli, gdyż nie będzie chciała, aby to Chodakowskiemu stała się krzywda! Do tego stopnia, że będzie nawet gotowa się za niego poświęcić!

- Marcin nie spodziewa się tego, że Robert znowu uśpi jego czujność i zainteresuje się kimś, kto jest dla Marcina najważniejszy czyli rodziną i bliskimi - przyznał Mikołaj Roznerski w "Kulisach M jak miłość".

- Myślę, że Martyna jest gotowa na poświęcenie, żeby skierować tą uwagę na siebie. Jest typem, który konfrontuje się dosyć odważnie z sytuacją. Nie myśli o sobie jako potencjalnej ofierze i że coś może jej grozić tylko bardziej myśli o tym, aby komuś się nic nie stało, że jej bliscy mogą być zagrożeni, więc ona tak naprawdę dużo bierze na siebie. To jest też kobieta, która nie czuje, że ma dużo do stracenia - zdradziła Magdalena Turczeniewicz w "Kulisach M jak miłość".