M jak miłość, odcinek 1844: Naiwna Martyna zaufa Robertowi! W ten sposób znów przyciągnie Marcina do swojego życia

W 1844 odcinku "M jak miłość" Martyna (Magdalena Turczeniewicz) znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, gdy zaufa nieznajomemu mężczyźnie podającemu się za przyjaciela Marcina (Mikołaj Roznerski). Nieświadoma zagrożenia, wpuści do swojego domu gangstera Roberta (Kamil Drężek), co rozpocznie dramatyczną walkę o jej życie. W obliczu tej sytuacji, Marcin ponownie wkroczy w jej życie, by ocalić lekarkę przed niebezpieczeństwem. Czy ta sytuacja sprawi, że ich drogi po raz kolejny się złączą? Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!