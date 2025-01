M jak miłość. Martyna przerzuci się z Marcina na Jakuba? Z Chodakowskim nie będzie mogła być, ale z Karskim i owszem - ZDJĘCIA

Kama zakaże Marcinowi kontaktów z Martyną w 1841 odcinku "M jak miłość"!

W 1841 odcinku "M jak miłość Kama i Marcin znów będą razem! Ślązaczka wreszcie odzyska swojego ukochanego, który ostatecznie wybierze ją, a nie Martynę, z którą na jej prośbę zerwie wszelkie kontakty! Chodakowski spotka się z Wysocką po raz ostatni, choć lekarka nie będzie mogła się z tym pogodzić. Mimo iż sama wcześniej każe detektywowi o niej zapomnieć i poprosi, aby nie szukał z nią kontaktów. Ale gdy on rzeczywiście się do tego zastosuje, to nie wytrzyma! Jednak w 1844 odcinku "M jak miłość" wszystko się zmieni, gdy Marcin otrzyma z jej telefonu SMS-a od gangstera Roberta, który powróci, aby ostatecznie się na nim zemścić i w tym celu dopadnie właśnie Martynę!

Wysocka zbliży się do Jakuba, który w 1844 odcinku "M jak miłość" uratuje jej życie!

Oczywiście, w 1844 odcinku "M jak miłość" Marcin natychmiast zawiadomi o wszystkim Jakuba, który od dłuższego czasu będzie poszukiwał Roberta. Detektywi niezwłocznie zjawią się w jej leśniczówce, gdzie to ostatecznie Karski załatwi Kuca, a tym samym uratuje życie więzionej Wysockiej. Wówczas wdzięczna lekarka od razu rzuci mu się w ramiona, gdyż doskonale zda sobie sprawę, że Jakub zaryzykuje własnym życiem, aby ratować jej! I to zrobi na niej tak ogromne wrażenie, że w 1844 odcinku "M jak miłość" nie odpuści Karskiemu i zacznie się do niego coraz bardziej zbliżać!

Martyna i Jakub będą razem w kolejnych odcinkach "M jak miłość"?

Zdradzamy, że Martyna wykorzysta fakt, że w 1844 odcinku "M jak miłość" w małżeństwie Karskich dojdzie do poważnego kryzysu! A to dlatego, że Kasia (Paulina Lasota) zupełnie straci głowę dla swojego byłego kochanka Mariusza (Mateusz Mosiewicz), a Anecie (Ilona Janyst) nie uda jej się powstrzymać! Do tego stopnia, że detektyw w końcu nakryje żonę z dawnym ukochanym i ostro się wścieknie! I wtedy do jego życia wkroczy właśnie Wysocka, z którą jeszcze bardziej połączy go wspólna pasja do boksu, gdyż po ataku gangstera, lekarka zgłosi się do niego, aby pokazał jej parę trików, żeby następnym razem w razie zagrożenia, mogła się i sama obronić. Ale już wiemy, że na jednym ich spotkaniu w kolejnych odcinkach "M jak miłość" się nie skończy! Czy zatem Martynie uda się odbić Kasi męża, a u jego boku skutecznie zapomnieć o Marcinie? Przekonamy się już niebawem!