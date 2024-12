M jak miłość. Relacja Kasi z byłym ukochanym wymknie się spod kontroli! Zdradzi Jakuba z Mariuszem? - ZDJĘCIA, WIDEO

Dawny ukochany Kasi pojawi się w jej życiu w 1837 odcinku "M jak miłość"!

W 1837 odcinku "M jak miłość" małżeństwo Karskich zawiśnie na włosku! Wszystko przez to, że Kasia i Jakub będą mieli odmienne zdanie w kwestii dziecka, którego detektyw ogromnie będzie pragnął w przeciwieństwie do swojej żony, która będzie zupełnie odmiennego zdania! Lekarka przyzna ukochanemu, że nie jest jeszcze na to gotowa, ale to wcale nie będzie prawda, gdyż Kasia w ogóle nie będzie chciała być matką, ale nie będzie wiedzieć, jak o tym powiedzieć swojemu mężowi! I to już w 1837 odcinku "M jak miłość" doprowadzi ich do kryzysu, który tylko pogłębi się, gdy w życiu Karskiej pojawi się dawny ukochany z młodości!

- W życiu zawodowym pojawi się osoba z przeszłości i jej dawna miłość - zdradza Paulina Lasota w "Kulisach M jak miłość".

Kasia zbliży się do Mariusza już w 1837 odcinku "M jak miłość"!

W 1837 odcinku "M jak miłość" Mariusz wyląduje w klinice Olka (Maurycy Popiel) jako jedna z ofiar wypadku komunikacyjnego. Mężczyzna od razu rozpozna w jednej z lekarek Kasię, a Karska swojego dawnego ukochanego sprzed lat, który nawet nie zdoła ukryć, że była kochanka wciąż mu się podoba!

- Kasia robi ogromne wrażenie na Mariuszu. Czuć, że oni się mają ku sobie, że jakby te wspomnienia są wciąż bardzo aktualne, bardzo żywe... - przyznał Mateusz Mosiewicz w "Kulisach serialu M jak miłość".

I niestety w 1837 odcinku "M jak miłość" z wzajemnością, gdyż w świetle kryzysu z Jakubem i Kasia zachwyci się Mariuszem. I to aż za bardzo!

- Kasia zawsze bardzo go podziwiała. Imponował jej. Mariusz jest zupełnym przeciwieństwem Jakuba, który jest troskliwy, opiekuńczy, bardzo racjonalny, spokojny. Mariusz jest raczej impulsywny - potwierdziła Lasota w "Kulisach M jak miłość".

Będzie zdrada u Karskich w kolejnych odcinkach "M jak miłość"?

Do tego stopnia, że już w 1838 odcinku "M jak miłość" Jakub poczuje zagrożenie. Tym bardziej, że relacja Kasi z Mariuszem stanie się bardzo bliska, co zacznie go poważnie niepokoić. Ale jego żona niestety to zlekceważy!

- Dla Jakuba pojawienie się Mariusza jest bardzo dużym zaskoczeniem. I daje Jakubowi mocno do myślenia. Tak naprawdę trochę traci grunt pod nogami - powiedział Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach serialu M jak miłość".

I w kolejnych odcinkach "M jak miłość" szybko przyjdzie jej za to zapłacić! A to dlatego, że Kasia zacznie spędzać z byłym ukochanym coraz więcej czasu, co rozpali w nim nadzieje na więcej. I to mimo tego, iż będzie świadomy, że Karska ma męża! Ale to wcale mu nie przeszkodzi, a wręcz przeciwnie tylko zachęci go do walki o dawną miłość! Tym bardziej, że lekarka nie będzie mu się opierać, przez co równie prędko przestanie panować nad tą relacją! Czy zatem dojdzie do zdrady, a co gorsza rozbicia małżeństwa Karskich? Przekonamy się już niebawem!

- Miłość u Jakuba i Kasi przeszła bardzo wiele prób. Obawiam się, że Mariusz może troszeczkę namieszać w tej relacji... - przyznała Lasota w "Kulisach M jak miłość".

- Ta sytuacja z Mariuszem wymyka mi się spod kontroli - zdradzi Anecie (Ilona Janyst), Kasia.

- Zobaczymy, co z tego wyniknie... - podsumował tajemniczo Mosiewicz w "Kulisach serialu M jak miłość".