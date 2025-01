M jak miłość, odcinek 1844: Marcin pomógł Martynie odbić się od dna! Poruszająca przemiana lekarki - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1844 - wtorek, 28.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Atak gangstera Roberta, który w 1844 odcinku "M jak miłość" wtargnie do domu Martyny, zmieni życie lekarki w prawdziwy koszmar. Wysocka, która na chwilę stanie się zakładniczką, cudem uniknie śmierci a Chodakowski nie będzie mógł przestać myśleć, że to wszystko wydarzyło się przez niego. W końcu gangster będzie chciał bowiem sprowokować przyjazd Marcina i zmusić go do konfrontacji, lecz na całe szczęście szybka interwencja Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski) zakończy się zastrzeleniem Roberta, a tym samym uwolnieniem Martyny od zagrożenia.

Ta cała dramatyczna sytuacja doprowadzi do szczerej rozmowy pomiędzy Martyną a Marcinem w 1844 odcinku "M jak miłość". Chodakowski po przyjedzie do leśniczówki wyzna, że żałuje, że w ogóle pojawił się w życiu Wysockiej i będzie przekonany, że jego obecność sprowadziła na nią same nieszczęścia.

Ostatnia rozmowa Marcina i Martyny w 1844 odcinku "M jak miłość"

W 1844 odcinku "M jak miłość" Martyna nie zgodzi się ze słowami Marcina i zamiast obwinić go za swoje cierpienie, podziękuje mu za wszystko, co dla niej zrobił. Wysocka wyraźnie zaznaczy, że to dzięki Marcinowi udało jej się wyjść z nałogu alkoholowego, który rujnował jej życie.

- Martyna, zjawiłem się u Ciebie w złą godzinę wiesz? - Nieprawda. To był jedyny moment, żebym stanęła na nogi i przestała pić. Nie martw się o mnie. Niczego nie żałuję. Gdybym mogła cofnąć czas, zrobiłabym dokładnie to samo.

"M jak miłość" - Poruszająca przemiana Martyny

Rozmowa Marcina i Martyny w 1844 odcinku "M jak miłość" stanie się dla kobiety momentem przełomowym. Wysocka po raz pierwszy od dawna poczuje, że ma siłę, by zmierzyć się z przeszłością i rozpocząć wszystko od nowa, bez Marcina u swojego boku.

W 1844 odcinku "M jak miłość" relacja Marcina z Martyną stanie się jeszcze bardziej skomplikowana? Chodakowski, choć nadal związany z Kamą (Michalina Sosna), nie będzie mógł zaprzeczyć, że lekarka zajmuje w jego sercu szczególne miejsce. Czy Marcin w najnowszych odcinkach "M jak miłość" zdecyduje się zakończyć związek z byłą striptizerką i spróbuje szczęścia z Martyną? A może uzna, że ich związek byłby zbyt ryzykowny po wszystkim, co przeszli? Tego dowiemy się wkrótce!