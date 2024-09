M jak miłość, odcinek 1815: Nałóg Martyny to dopiero początek! Marcin odkryje, że lekarka jest poważnie chora – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1815: Marcin wyzna Martynie, co do niej czuje! Będą razem po tej nocy - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1815 - poniedziałek, 30.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Pijaństwo Martyny w 1815 odcinku "M jak miłość" coraz bardziej zaniepokoi Marcina, który po stracie pamięci znalazł u Wysockiej drugi dom. U jej boku Chodakowski rozpoczął nowe życie, nie chcąc już wracać do przeszłości. Ze strachu, że lepiej nie pamiętać tego, co się wydarzyło przed wypadkiem w lesie, do którego doprowadziła pijana Martyna. A wystarczyłoby, żeby Marcin zgłosił się na policję i stałoby się jasne, że jest zaginionym detektywem, którego szuka rodzina i ukochana Kama (Michalina Sosna). Jednak takie rozwiązanie nie przyjdzie do głowy ani Marcinowi, ani Martynie.

Marcin zadba o pogrążoną w nałogu Martynę w 1815 odcinku "M jak miłość"

Ukrywanie się w domu Martyny w 1815 odcinku "M jak miłość" będzie okazją do tego, żeby Chodakowski odwdzięczył się lekarce za gościnę, za to, że pozwala mu u niego mieszkać od blisko dwóch miesięcy. Marcin sprawdzi się jako drwal i robotnik, który zadba nie tylko o dom... Widząc, że Martyna pije coraz więcej, że nie rozstaje się z alkoholem nawet na chwilę Marcin zacznie na nią naciskać, że nie tędy droga.

M jak miłość odcinek 1815 ZWIASTUN. Marcin zdradzi Kamę z Martyną! Do domu lekarki wkroczy policja

- Co ty wyprawiasz?! Chcesz się zapić na śmierć?! - Jak się nie podoba, to wynocha! Słyszysz, spieprzaj z mojego domu! No już cię tu nie ma! - krzyknie do niego pijana Martyna w 1815 odcinku "M jak miłość".

Pijana Martyna w 1815 odcinku "M jak miłość" zrobi się agresywna wobec Marcina

Na jednej kłótni Marcina i Martyny w 1815 odcinku "M jak miłość" się nie skończy. Ponieważ Chodakowski nie będzie miał dokąd pójść zostanie z lekarką, by otoczyć ją opieką. A kiedy spróbuje Martynie odebrać kolejną butelkę, alkoholiczka zacznie się z nim szarpać i stanie się coraz bardziej agresywna.

- Oddawaj! Słyszysz?! Ty sukin...! - Martyna zacznie rzucać obelgami, lecz Marcin się nie podda. W 1815 odcinku "M jak miłość" Powie lekarce, co do niej czuje. - Nie szarp się i posłuchaj! Jesteś jedyną osobą, którą znam i pamiętam i cholernie mi na tobie zależy... - wykrzyczy i zacznie Martynę całować.

Problemy Martyny ze zdrowiem wyjdą na jaw w 1815 odcinku "M jak miłość"

Na tym jednak nie koniec, bo w 1815 odcinku "M jak miłość" Marcin zauważy, że Martyna cierpi na problemy ze zdrowiem. Nagle źle się poczuje, wystąpią u niej kłopoty z ciśnieniem, co może być objawem nie tylko uzależnienia, ale i poważnej choroby, wyniszczenia wątroby. Martyna będzie w tak kiepskim stanie, że będzie musiała podłączyć się do kroplówki. Właśnie wtedy Marcinowi uda się namówić Martynę, by podjęła walkę z nałogiem, bo jeśli tego nie zrobi, czeka ją śmierć...