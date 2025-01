M jak miłość, odcinek 1844: Marcin wreszcie odetchnie z ulgą! Śmierć Roberta przyniesie mu ukojenie i pozwoli zacząć wszystko od nowa - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1846: Bartek wyjedzie z Grabiny, by poznać prawdę o śmierci Doroty. Tak go pożegna Barbara - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1844 - wtorek, 28.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Marcin w 1844 odcinku "M jak miłość" otrzyma od Martyny rozpaczliwą wiadomość z prośbą o pilną pomoc. Nieświadomy, że to podstęp gangstera Roberta, stanie przed dylematem, czy opuścić chorą Kamę (Michalina Sosna), by ruszyć na ratunek byłej kochance...Ujawniamy, że ostatecznie Chodakowski zdecyduje się poprosić o pomoc Jakuba i to właśnie ta decyzja okaże się kluczowa, gdyż bezwzględny gangster zastawi na niego śmiertelną pułapkę.

Karski, odpowiadając na prośbę Marcina, uda się do leśniczówki Martyny w 1844 odcinku "M jak miłość", gdzie dojdzie do brutalnej konfrontacji z Robertem. W wyniku bójki padną strzały, które zakończą życie gangstera. Dla Jakuba będzie to ogromny wstrząs. Mimo, że uratuje Martynę, poczuje się przytłoczony ciężarem odebrania życia innemu człowiekowi. Karski po powrocie do domu będzie potrzebował wsparcia Kasi (Paulina Lasota), która zrobi wszystko, co w jej mocy, by pomóc mężowi poradzić sobie z traumą.

Marcin w 1844 odcinku "M jak miłość" zacznie wszystko od nowa

Śmierć Roberta w 1844 odcinku "M jak miłość" przyniesie Marcinowi upragniony spokój. Bez zagrożenia ze strony nieobliczalnego gangstera, Chodakowski znów będzie mógł skupić się na odbudowie relacji z Kamą. Wspólnie z byłą tancerką zaczną planować swoją przyszłość, wierząc, że najgorsze już za nimi. Marcin zrozumie, jak ważna jest dla niego rodzina i postanowi zrobić wszystko, by od teraz zapewnić jej bezpieczeństwo.

Jakub nie pozbiera się po zabójstwie Roberta w 1844 odcinku "M jak miłość"

Mimo, że Jakub uratuje Martynę i zakończy terror Roberta, wydarzenia te odcisną na nim głębokie piętno. Powrót do normalności w 1844 odcinku "M jak miłość" okaże się dla niego trudny, a wsparcie Kasi będzie nieocenione. Karski będzie musiał zmierzyć się z własnymi demonami, by odnaleźć spokój po dramatycznych przeżyciach, jednak czy to się uda? Przekonamy się już niebawem.