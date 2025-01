M jak miłość, odcinek 1844: Jakub sprawdzi telefon Kasi? Żona okłamie go w sprawie Mariusza - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1844: Ostatnia wiadomość Mariusza do Kasi da jej do myślenia. Bez zająknięcia zwodzi męża - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1844 - wtorek, 28.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kasia w 1844 odcinku "M jak miłość" znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji. Jej były, Mariusz, który niespodziewanie trafił do szpitala jako jej pacjent, znów zacznie mącić jej w głowie. Choć ich kontakt z początku miał być czysto zawodowy, wszystko wymknie się spod kontroli. Karska zaangażuje się emocjonalnie w pomoc Mariuszowi, a ich relacja zacznie budzić coraz większe podejrzenia otoczenia. Aneta (Ilona Janyst) i Olek (Maurycy Popiel) zauważą, że Kasia poświęca byłemu zbyt wiele uwagi, ale to Jakub będzie miał największy powód do niepokoju...

Kasia okłamie Jakuba w 1844 odcinku "M jak miłość"

Wszystko wyjdzie na jaw w 1844 odcinku "M jak miłość", kiedy Kasia i Jakub będą w domu, szykując się do pracy. Spokojny poranek przerwie telefon od Mariusza, który Kasia natychmiast zrzuci. Kiedy Jakub zapyta, kto dzwonił, żona bez mrugnięcia okiem skłamie, że to pomyłkowy numer. Jakub od razu wyczuje, że coś jest nie tak. Jego zawodowy instynkt śledczy podpowie mu, że Kasia coś ukrywa.

- Znowu jakaś pomyłka. - skłamie Kasia. - Coś ostatnio sporo tego. Jak chcesz mogę sprawdzić ten numer. - A co ty masz jakieś skrzywienie zawodowe? Pomyłka to pomyłka.

Jakub w 1844 odcinku "M jak miłość" zacznie podejrzewać Kasię o zdradę

Kasia w 1844 odcinku "M jak miłość" wciąż będzie ukrywać przed mężem, że Mariusz to nie tylko pacjent, ale przede wszystkim dawna miłość. Obecność byłego w jej życiu sprawi, że emocje, które kiedyś do niego czuła, znów ożyją. Jakub nie będzie miał pojęcia, że jego żona przeżywa wewnętrzny konflikt, a kłamstwa, które serwuje mu na co dzień, zaczną ją przerastać.

W 1844 odcinku "M jak miłość" napięcie między Kasią i Jakubem sięgnie zenitu. Kiedy Kasia zdecyduje się brnąć w kolejne kłamstwa, Jakub zacznie rozważać, czy nie sprawdzić jej telefonu. Jego zawodowa intuicja i doświadczenie w tropieniu oszustw podpowiedzą mu, że żona coś przed nim ukrywa.

Czy zdecyduje się na tak drastyczny krok i zajrzy do telefonu Kasi? Zdradzamy, że nie będzie musiał… Karski w 1844 odcinku "M jak miłość" wybierze się do szpitala na oddział żony i przyłapie ją w intymnej sytuacji z pacjentem. Mariusz i Kasia będą trzymać się za ręce i właśnie to wszystko zobaczy sam Jakub, który wściekły zrobi żonie awanturę i opuści szpital.