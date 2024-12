M jak miłość. Nieszczęśliwa Kasia tylko Anecie przyzna się do zdrady! Zostawi dla niego Jakuba? - WIDEO, ZDJĘCIA

M jak miłość. Barbara z nowymi prawnuczkami? One już dołączyły do serialowej rodziny Mostowiaków - ZDJĘCIA

Czy Kasia w "M jak miłość" zdradzi Jakuba z Mariuszem? Fatalne zauroczenie byłym chłopakiem

Zdrada Kasi będzie wisiała w powietrzu już od 1838 odcinka "M jak miłość",pierwszego po przerwie świątecznej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7.01.2025, w TVP2. Właśnie wtedy między Kasią i Mariuszem, byłym chłopakiem Karskiej jeszcze z czasów liceum znów zacznie iskrzyć.

Bliskość Mariusza sprawi, że w 1838 odcinku "M jak miłość" u Kasi nie tylko powrócą piękna wspomnienia wspólnie spędzonych chwil, ale i pojawi się zwątpienie w to, co czuje do Jakuba. A przecież była tak zakochana w mężu, tak o niego walczyła, gdy Jakub chorował na białaczkę. Przetrwali razem najgorsze momenty i teraz Kasię ogarną wątpliwości, czy życie z Jakubem to jest to, czego tak naprawdę pragnie.

Dopóki Mariusz w nowych odcinkach "M jak miłość" na początku 2025 roku będzie tylko pacjentem Kasi w klinice, między nimi nic się nie wydarzy. Bardziej niebezpiecznie zrobi się, gdy Kasia zacznie się spotykać z Mariuszem także poza szpitalem. I to w tajemnicy przed Jakubem.

M jak miłość. Kryzys u Kasi i Jakuba. Właśnie wtedy wkroczy były ukochany Kasi

- Kasia zawsze bardzo go podziwiała, imponował jej. Impulsywny Mariusz jest zupełnym przeciwieństwem Jakuba. Miłość u Jakuba i Kasi przeszła bardzo wiele prób. Obawiam się, że Mariusz może troszeczkę namieszać w tej relacji - zapowiedziała Paulina Lasota w "Kulisach serialu M jak miłość".

Kasia i Mariusz w "M jak miłość" na randce. Nie będzie pamiętała, co między nimi zaszło?

"Kulisy serialu M jak miłość" ujawniły sceny z jednego z odcinków w nowym roku, które wskazują na to, że randka Kasi i Mariusza będzie miała zaskakujący przebieg. W pewnej chwili żona Jakuba zaśnie, a Mariusz wykorzysta fakt, by się do niej zbliżyć. Co będzie dalej? Czy Kasia zdradzi z nim Kubę?

-Ta sytuacja z Mariuszem wymyka mi się spod kontroli... - wyżali się Anecie nieszczęśliwa Kasia, kiedy Jakub zacznie się domyślać, że żonę i Mariusza łączy coś więcej.

- Dla Jakuba pojawienie się Mariusza jest bardzo dużym zaskoczeniem i daje Jakubowi mocno do myślenia. Tak naprawdę traci grunt pod nogami - zapowiedział Kwiatkowski w "Kulisach serialu M jak miłość".