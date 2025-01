M jak miłość, odcinek 1844: Mariusz wyzna Kasi, że nigdy o niej nie zapomni! Niezręczną rozmowę podsłucha Olek - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1844 - wtorek, 28.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1844 odcinku "M jak miłość" Kasia odwiedzi Mariusza jego szpitalnej sali. Zdecydowana, by raz na zawsze zakończyć tę niekomfortową relację, zdecyduje się podziękować mu za kwiaty, które jej były regularnie zostawia dla niej w szpitalu. Jak szybko się okaże, dla Mariusza ten uroczy gest będzie rzekomo sposobem na okazanie wdzięczności, jednak Kasia dostrzeże w tym próbę zbliżenia się do niej i pogłębienia ich więzi.

- Słuchaj Mariusz, bardzo dziękuję za kwiaty. To miłe, ale zupełnie niepotrzebne, także daj spokój. - wyzna oschle Kasia. - Niestety nie mogę. Jestem ci bardzo, bardzo wdzięczny i nic się z tym nie da zrobić. Byłaś w tym wszystkim ze mną, więc jak mógłbym teraz o tobie zapomnieć? Poza tym czułem się bardzo zagubiony, a przecież nie znam tutaj nikogo poza tobą. - Byłeś bardzo samotny i nieszczęśliwy...

Kasia ulegnie Mariuszowi w 1844 odcinku "M jak miłość"? Jej były nie odpuści!

Mariusz, mimo wcześniejszych sygnałów od Kasi, nie zrezygnuje z prób zbliżenia się do niej. Kiedy Kasia, w 1844 odcinku "M jak miłość" odwiedzi go w szpitalu, aby podziękować za kolejne kwiaty i tym samym postawić granicę, Mariusz wyzna jej, że nie jest w stanie o niej zapomnieć. To wyznanie wprawi Karską w zakłopotanie i zmusi do stanowczej reakcji, jednak intymną rozmowę przerwie Olek, który na nieszczęście Kasi usłyszy całą ich rozmowę.

Olek w 1844 odcinku "M jak miłość" podsłucha rozmowę Kasi z Mariuszem

Nieoczekiwanie, w 1844 odcinku "M jak miłość", Olek stanie się świadkiem intymnej rozmowy między Kasią a Mariuszem. Przypadkowo usłyszy wyznanie mężczyzny i reakcję Kasi. Czy to odkrycie sprawi, że Chodakowski w tej samej sekundzie postanowi szczerze porozmawiać z mężem Kasi, Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski) i o wszystkim mu powiedzieć? Możemy zdradzić, że w 1844 odcinku "M jak miłość" małżeństwo Karskich zostanie wystawione na próbę...

W 1844 odcinku "M jak miłość" Kasia znajdzie się w bardzo niekomfortowej i trudnej sytuacji. Z jednej strony kocha ona swojego męża, Jakuba, z drugiej zaś poczuje się odpowiedzialna za emocje swojego byłego. Mimo, ze jasno da mu do zrozumienia, że do niczego między nimi nie dojdzie, nie będzie potrafiła całkowicie odciąć się od Mariusza. Czy jej zawirowania emocjonalne doprowadzą do nieporozumień i zagrożą jej małżeństwu? Ujawniamy już teraz, że zrobi się naprawdę gorąco!