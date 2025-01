M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1847: Obrzydliwe świństwo Kasi! Poleci do Mariusza tuż po tym, gdy Jakub o mało nie zginie - ZDJĘCIA

W 1847 odcinku "M jak miłość" Kasia (Paulina Lasota) już przejdzie samą siebie! Wszystko przez to, że Karska dopiero co zda sobie sprawę, że Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) jest miłością jej życia i choć jasno zakomunikuje to Mariuszowi (Mateusz Mosiewicz), to za długo przy tym nie zostanie. A to dlatego, że już w 1847 odcinku "M jak miłość" po raz kolejny spotka się z byłym kochankiem, ale już poza szpitalem! I wówczas pójdzie z nim już na całość i zdradzi męża i to tuż po tym, gdy on ledwo ujdzie z życiem! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!