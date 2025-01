M jak miłość, odcinek 1847: Jakub zbliży się do Martyny po ataku Roberta! Odkryje, jak wiele mają wspólnego

M jak miłość, odcinek 1843: Jagoda z Tadeuszem znajdą sposób na Bartka. Podejdą go, by nie myślał o Dorocie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1847 - poniedziałek, 10.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1847 odcinku "M jak miłość" Jakub zjawi się na kolejnym przesłuchaniu w sprawie śmierci gangstera Roberta. Zdradzamy, że Karski zabije Kuca w trakcie bijatyki, do której dojdzie w leśniczówce Wysockiej, gdy detektyw stanie w obronie więzionej Wysockiej. Wówczas szef mafii się na niego rzuci i wtedy padnie strzał, który śmiertelnie trafi gangstera w samo serce! I wtedy Robert zginie na miejscu, a Jakub uratuje życie Martynie, choć w 1847 odcinku "M jak miłość" przyjdzie mu za to słono zapłacić. A wszystko przez to, że zginie człowiek, który choć wcześniej sam ucieknie z więzienia i zabije policjanta i omal nie zrobi tego samego z Marcinem (Mikołaj Roznerski), to wciąż będzie chodziło o czyjeś życie...

Jakub zaopiekuje się Martyną po ataku Roberta w 1847 odcinku "M jak miłość"!

Dlatego w 1847 odcinku "M jak miłość" Karski stawi się na komendzie, gdzie ponownie, ale tym raz już nie na gorąco, a na chłodno złoży zeznania. Podobnie z resztą jak pokrzywdzona Wysocka, która także otrzyma zaproszenie na przesłuchanie, przez co Jakub się tam na nią natknie. I oczywiście w 1847 odcinku "M jak miłość" nie zostawi jej samej, tylko poczeka aż skończy składać zeznania i odwiezie ją do domu. I choć ze strony gangstera Roberta już nic nie będzie jej grozić, to jednak Jakub postanowi spełnić obietnicę, którą już wcześniej dał Marcinowi i zaopiekować się jego byłą kochanką. Tym bardziej, w świetle jego wyjazdu z zazdrosną Kamą (Michalina Sosna) za miasto, nad Zalew Zegrzyński!

Wysocka i Karski będą razem w "M jak miłość"?

Oczywiście, w 1847 odcinku "M jak miłość" Martyna zgodzi się na podwózkę Jakuba, którego będzie ogromną dłużniczką. Wysocka nigdy nie zapomni tego, że Karski uratował jej życie, narażając przy tym swoje, co już ją do niego zbliży. A wspólna rozmowa w 1847 odcinku "M jak miłość" pozwoli odkryć, że mają ze sobą naprawdę wiele wspólnego, co sprawi, że staną się sobie jeszcze bardziej bliscy! Czy zatem tą dwójkę połączy coś więcej? Szczególnie, w perspektywie zdrady jego żony Kasi (Paulina Lasota) z jej byłym kochankiem Mariuszem (Mateusz Mosiewicz)? Przekonamy się już niebawem, choć wiele wskazuje na to, że tak właśnie będzie, gdyż Wysocka tak szybko nie odczepi się i od Karskiego! A i on nie będzie się przed tym zbytnio bronił!