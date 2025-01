M jak miłość, odcinek 1847: Zazdrosna Kama wywiezie Marcina za miasto! Zrobi wszystko, by zapomniał o Martynie - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1846: Bartek wyjedzie z Grabiny, by poznać prawdę o śmierci Doroty. Tak go pożegna Barbara - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1843: Jagoda z Tadeuszem znajdą sposób na Bartka. Podejdą go, by nie myślał o Dorocie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1847 - poniedziałek, 10.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1847 odcinku "M jak miłość" Kama wciąż będzie zazdrosna o Martynę, o której Marcin nie zdoła zapomnieć. A już szczególnie, po ataku na nią gangstera Roberta, w trakcie którego jej życie będzie zagrożone, a detektyw zda sobie sprawę, że to wyłącznie jego wina, gdyż szef mafii dopadnie już drugą bliską mu osobę. I choć Kuc już więcej nikomu nie zagrozi, gdyż ostatecznie rozprawi się z nim Jakub (Krzysztof Kwiatkowski), to myśli Marcina i tak będą wędrować wokół byłej kochanki, czego jego ukochana już nie zniesie. I w 1847 odcinku "M jak miłość" wpadnie na pomysł, jak go od tego odciągnąć!

Zazdrosna Kama zabierze Marcina na romantyczną randkę w 1847 odcinku "M jak miłość"!

W 1847 odcinku "M jak miłość" ukochana Marcina wywiezie go jak najdalej od Warszawy, aby tylko detektyw nie zjawił się na komendzie, gdzie Jakub i Martyna zostaną wezwani na kolejne przesłuchanie w sprawie ataku i śmierci gangstera Roberta. Kama nie będzie chciała, aby i Chodakowski się tam z nimi wybierał i zrobi wszystko, aby mu to uniemożliwić. I w 1847 odcinku "M jak miłość" zaproponuje ukochanemu romantyczną wycieczkę nad Zalew Zegrzyński, w trakcie którego będzie chciała, aby Marcin skupił swoje myśli wyłącznie na niej. I oczywiście mocno się postara, aby tak właśnie było!

Szczególnie, że nieco wcześniej wpadnie jej w ręce książka "Góry - moje życie", byłego męża Martyny, tragicznie zmarłego Jerzego Wysockiego, którą wcześniej Marcin odnalazł w jej domu w leśniczówce, a teraz ona znajdzie się w jego mieszkaniu! Czy zabierze ją właśnie Kama, która przecież także będzie wiedzieć o wypadku alpinisty, tylko po to, aby poznać lepiej swoją rywalkę i dzięki temu usunąć ją z życia ukochanego już na dobre?

Marcin w końcu zapomni o Martynie w 1847 odcinku "M jak miłość"?

Ale czy w 1847 odcinku "M jak miłość" zostanie już tak na dobre? Czy Marcin w końcu na dobre zapomni o Martynie i w pełni wróci do dawnego życia, skupiając się już wyłącznie na Kamie? Czy ukochanej uda mu się wreszcie wybić ją z głowy już na zawsze? Wiele wskazuje na to, że w 1847 odcinku "M jak miłość" stanie się to możliwe! A wszystko przez to, że po tragicznych wydarzeniach Martyna zdecydowanie bardziej zbliży się do Jakuba, z którym odkryje, że łączy ją zdecydowanie więcej niż z Marcinem! Czy zatem Wysocka na dobre przerzuci się na Karskiego? Czy zniszczy i jego związek? Tego dowiemy się już niebawem!