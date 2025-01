M jak miłość. Rodzina Chodakowskich znów w komplecie! Jeden szczegół zwrócił uwagę - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1841: Wystrojona Martyna pojedzie do Warszawy! Wyglądem zachwyci Marcina i zrobi wszystko, by znów go w sobie rozkochać - ZDJĘCIA

Rodzina Chodakowskich w końcu będzie razem w "M jak miłość"!

W kolejnych odcinkach "M jak miłość" rodzina Chodakowskich znów będzie w komplecie po odzyskaniu pamięci przez Marcina i jego definitywnym rozstaniu z Martyną, które nastąpi na prośbę Kamy! I choć Wysocka za wszelką cenę będzie próbować zatrzymać detektywa przy sobie, to jednak postanowi się on zachować fair wobec swojej ukochanej i zerwie z lekarką wszelkie kontakty! I wówczas Kama i Marcin ponownie będą razem, a w następnych odcinkach "M jak miłość" dołączą do nich także stęsknione dzieci - Maja i Szymek, a także równie stęskniona za swoim synem, matka. Ale już nie sama, a z nowym partnerem, a prywatnie stryjem jego ukochanej, Erwinem!

- Ale tęskniłam za tą rodzinką❣️🎥 #mjakmiłość #emka #serialowarodzinka #naplanie #onset🎥🎬 - napisała Małgorzata Pieczyńska pod wspólnym zdjęciem na Instagramie.

Widzowie "M jak miłość" zwrócili uwagę na brak Izy!

I choć oczywiście część widzów "M jak miłość" ucieszyła się z takiego obrotu spraw, gdyż przecież tak długo czekała na powrót pamięci Marcina, jego rozstanie z Martyną i to, aby znów był z Kamą i dziećmi, to niestety nie wszyscy podzieli ten entuzjazm! A to dlatego, iż zwrócili uwagę na jeden szczegół. A mianowicie brak Izy, która także odegrała w tym szczególną rolę i po zniknięciu Chodakowskiego i utracie przez niego pamięci, wspierała nie tylko swoją była rodzinę, ale także zajęła się dziećmi i to kosztem swojego małżeństwa z Radkiem (Philippe Tłokiński), które ostatecznie upadło w "M jak miłość"!

- Przykre jest to, że Pani Ada już nawet jest pominięta w serialu i cały czas tylko Michalina i Mikołaj 🫡 - napisała jedna z fanek, a inne szybko podłapały!

Fani "M jak miłość" nie chcą Kamy u boku Marcina!

Do tego stopnia, że pod wspólnym zdjęciem rodziny Chodakowskich w "M jak miłość" wylał się prawdziwy hejt na Kamę, której część fanów nie chce oglądać u boku Marcina! I nic dziwnego, gdyż po jego zniknięciu aż w końcu odnalezieniu i utracie pamięci, a później jej odzyskaniu jego ukochana mocno się zmieniła! Ślązaczka stała się bardziej natrętna i natarczywa w zupełnym przeciwieństwu do Izy, która w ostatnim czasie mocno zyskała w oczach widzów "M jak miłość" i to na tyle, że ci znów zaczęli ją widzieć u boku Marcina. Ale on wybierze jednak Kamę!

- Już skończcie z tą Kama 🤦‍♀️ pomyłka totalna w serialu;

- Dopóki ta ruda Ślązaczka nie zniknie nie oglądam serialu! 😡;

- Mam tak samo.. no chyba żadna postać w żadnym filmie czy serialu mnie tak bardzo nie irytowała jak ona... 🤷.

