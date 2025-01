Natalka zniknie z M jak miłość? Widzowie nie mogą już oglądać odmienionej córki Marka

M jak miłość, odcinek 1841: Wystrojona Martyna pojedzie do Warszawy! Wyglądem zachwyci Marcina i zrobi wszystko, by znów go w sobie rozkochać - ZDJĘCIA

Nowa Natalka nie zdobyła sympatii widzów "M jak miłość"!

Natalka wróciła do "M jak miłość" po ponad 4 latach nieobecności i kompletnie zszokowała widzów! A to dlatego, że nie zobaczyli oni już w tej roli Marcjanny Lelek, która pożegnała się z kultowym serialu TVP2, a nową aktorkę Dominikę Suchecką, która niestety już od samego początku nie wzbudziła ich sympatii, a z czasem było tylko gorzej! A wszystko przez to, że po rozwodzie Lisieckich, Natalka zakochała się w byłym mężu swojej siostry Uli (Iga Krefft) i zaczęła latać za Bartkiem, mimo tego iż on wybrał Dorotę (Iwona Rejzner). Tyle tylko, że Mostowiakowa nie mogła się z tym pogodzić! Do tego stopnia, że odrzuciła nawet zakochanego w niej Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg), licząc na to, że po zniknięciu Kaweckiej, uda jej się zbliżyć do Lisieckiego, ale z marnym skutkiem! Choć była w stanie ku temu poświęcić wiele, nawet własną karierę!

Widzowie mają już serdecznie dość odmienionej Mostowiakowej w "M jak miłość"!

I to wydarzenie z 1840 odcinka "M jak miłość" już przelało czarę goryczy wśród fanów! Na naszym oficjalnym profilu Super Express Seriale na Facebooku zapytaliśmy widzów, która bohaterka "M jak miłość" wkurza ich najmocniej. I choć do wyboru była nie tylko Natalka, ale także i inne trzy postacie, które ostatnio również wzbudzają największe emocje - Kama (Michalina Sosna), Martyna (Magdalena Turczeniewicz) czy Kasia (Paulina Lasota), to zdecydowana większość od razu wskazała właśnie na nią!

- Pierwsze miejsce zajmuje Natalka, już bez przesadnie lata za tym Bartkiem. Czepiła się go jak rzep psiego ogona;

- Natalka! Ma fajnego chłopaka koło siebie, to się ciągle trzyma byłego swoje siostry, mimo, że on wybrał swoją chorą żonę!;

- Natalka biję wszystkie. Czy ona zawsze musi te swoje ślepia wywalić i biec za Bartkiem chociaż on nic do niej nie czuje? Miała możliwość stworzenia fajnego związku z komendantem, a nie wiecznie zagubiona;

- Myślałam, że ja tylko jej nienawidzę w tym serialu tą całą Natalkę po prostu masakra ostatni odcinek z nią to już mnie tak wkurzył że myślałam że już nie będę tego serialu oglądać;

- Natalia, w ostatnim odcinku pokazała, że Bartek jest ważniejszy od pracy i ten jej maślany wzrok, dziewczyna bez ikry;

- Natalka narzuca się facetowi, choć jej nie chce...

Fani woleli już poprzednią Natalkę w "M jak miłość"! Czy jest szansa na powrót Marcjanny Lelek?

Do tego stopnia, że fani "M jak miłość" zaczęli już tęsknić za wcześniejszą Natalką, w którą wcielała się Marcjanna Lelek! A to dlatego, że tej nowej, którą obecnie gra Dominika Suchecka już nie mogą oglądać i aż domagają się, aby zniknęła z serialu!

- Zdecydowanie Natalka powinna zniknąć z tego serialu irytuje mnie ta osoba 😱😱😱😱;

- Niepotrzebnie zmienili aktorkę grającą Natalię, poprzednia była zajebista, ta jest do bani;

- Zgadzam się. Co to za "gwiazda"? Sztuczna i bez "ikry i wyrazu";

- Jest beznadziejna ta Natalka 🫣;

- Akurat tej nowej aktorki grającej Natalie nie da się oglądać, sam się zdziwiłem, że ktoś inny się pojawił;

- Natalka ze względu że to już nie ta sama Natalka co była!;

- Zdecydowanie Natalia, totalnie nie pasuję do tego filmu!;

- Natalka. Powinna wrócić do Australii. Nie podoba mi jej gra.jest jakaś sztywna;

- Natalka powinna wyjechać z serialu.

Ale czy to w ogóle będzie możliwe, aby Natalka zniknęła z "M jak miłość"? Póki co się na to nie zanosi, ale może z czasem produkcja wsłucha się w głosy widzów i wyślę córkę Marka z powrotem do Australii. Tym bardziej, że z u boku Bartka nie będzie miała na co liczyć, a po ostatniej wpadce w pracy będzie już na wylocie, przez co już nic nie będzie trzymać jej w Grabinie! A zatem może faktycznie wyjdzie? Przekonamy się już niebawem, ale jedno wiemy już teraz, że o powrocie Marcjanny Lelek do roli Natalki nie będzie już mowy, gdyż aktorka definitywnie rozstała się z uwielbianym serialem TVP2, więc widzowie dalej będą musieli oglądać w tej roli Dominikę Suchecką!

M jak miłość. Bartek nie odnajdzie Doroty! Nie będzie śladu po zaginionej żonie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.