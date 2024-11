M jak miłość, odcinek 1829: Kama prześwietli przeszłość Martyny! Dowie się prawdy o śmierci jej męża w górach - ZDJĘCIA, WIDEO

- Przecież to jest jakaś psychopatka! Powiedz mi, kto normalny po odnalezieniu człowieka z amnezją, mówi: "zapraszam, zamieszkaj ze mną"!

- No tak, przyznaję. To jest dosyć dziwna sytuacja. Ale Marcin nie chce, prosił, żeby zaoszczędzić jej kłopotów. Powiedział, że bardzo mu pomogła i jest jej bardzo wdzięczny...

- To bardzo wzruszające... A wiesz, za co jest jej taki wdzięczny? Za to, że go przygarnęła, czy za to, że sobie go zaprosiła do łóżka? A co, nie? Widziałeś, jak oni na siebie patrzyli? Bo ja widziałam! Ale oczywiście wy wszyscy macie to gdzieś! - krzyknie Kama w 1829 odcinku "M jak miłość".