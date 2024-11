M jak miłość, odcinek 1829: Kama wybłaga randkę z Marcinem. Zmusi go do bliskości - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1829: Marcin każe Olkowi odwieźć się do Martyny! Zagrozi, że i tak to zrobi - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1829 - wtorek, 19.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1829 odcinku "M jak miłość" Kama wybłaga spotkanie z Marcinem. Co prawda, Chodakowski nadal jej nie pamięta i jest raczej zdystansowany do wszystkich osób, które podają się za jego bliskich. Detektyw nie ma większego pojęcia o swoim życiu i przeszłości. Jedyną osobą, której ufa jest Martyna.

Kama zaprosi Marcina na randkę w 1829 odcinku "M jak miłość"

Nie ma mowy o tym, że Kama jakkolwiek podda się w walce o ukochanego. Niewiele zrobi sobie z zaleceń Olka (Maurycy Popiel), który jasno zakomunikował kobiecie, że przez jakiś czas powinna trzymać się z daleka. Nie minie chwila od powrotu detektywa do domu, a Kama już zacznie szukać sposobów na kontakt z ukochanym. W końcu faktycznie dopnie swego i w 1829 odcinku "M jak miłość" umówi się z Chodakowskim w parku. Zacznie opowiadać o rodzinie, Mai (Laura Jankowska), Szymku (Staś Szczypiński), by jakoś pobudzić wspomnienia mężczyzny. Kiedy Marcin zobaczy kilka zdjęć, dopadnie go smutek.

- Marcin, to przecież ja... - Kama złapie w ręce twarz Chodakowskiego i z przerażeniem spojrzy mu w oczy. Chodakowski nic a nic nie będzie pamiętał. - O Boże... - westchnie kobieta, załamana pustką w oczach partnera. - Przepraszam, ale musimy trochę poczekać. To się wszystko tak szybko dzieje - zacznie tłumaczyć detektyw. - Dam ci tyle czasu ile będziesz chciał. Tak bardzo za tobą tęskniłam. Tak bardzo za tobą tęsknię. Przytul mnie... Błagam, przytul mnie - wyprosi zapłakana Kama w 1829 odcinku "M jak miłość".

Niezręczny finał spotkania Kamy i Marcina w 1829 odcinku "M jak miłość"

Na pewno nie na takie spotkanie i nie na taką bliskość liczy Kama. w 1829 odcinku "M jak miłość" Marcin co prawda weźmie ją w objęcia, ale to nie będzie miało wiele wspólnego z prawdziwymi, głębokimi uczuciami. Kama bardziej wyprosi tę scenę, aniżeli Chodakowski faktycznie zrobi to sam z siebie. Zdradzamy, że w 1829 odcinku "M jak miłość" Kama zakomunikuje detektywowi, że będzie o niego walczyła.