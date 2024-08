M jak miłość, odcinek 1809: Marcin pozna bolesną tajemnicę Martyny, która go ocali! Pochowała męża po strasznym wypadku - ZWIASTUN

Spis treści

Kim będzie Martyna Wysocka, nowa bohaterka "M jak miłość"?

Martyna Wysocka pojawi się w 1809 odcinku "M jak miłość", pierwszym po przerwie wakacyjnej, w tragicznych okolicznościach. To ona, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, spowoduje wypadek Marcina Chodakowskiego na leśnej drodze. Brutalnie pobity Marcin będzie uciekał z magazynu przed mafią Roberta (Kamil Drężek). Kobieta, która go ocali jednocześnie doprowadzi do tego, że Marcin straci pamięć, nie będzie wiedział kim jest, jak się nazywa i co się z nim stało.

Wybawicielka Marcina w 1809 odcinku "M jak miłość" przedstawi się jako lekarka Martyna Wysocka i ze strachu przed konsekwencjami wypadku po pijaku, zaproponuje rannemu, by doszedł do siebie u niej w domu na odludzi, w leśniczówce w Puszczy Kampinoskiej.

Zdezorientowany, zagubiony Marcin w 1809 odcinku "M jak miłość" zgodzi się na propozycję Martyny, na układ, że zostanie u niej póki nie odzyska pamięci. Nie będzie świadomy tego, że szuka go policja w całym kraju, że jego rodzina odchodzi od zmysłów ze strachu, że być może już nie żyje. Martyna zaopiekuje się Marcinem, bo zwyczajnie będzie jej żal nieznajomego.

Zaginiony Marcin znajdzie schronienie w jej domu. Natalka pierwsza dowie się o chorobie Doroty. Nagły powrót Dimy

Ja niczego nie pamiętam. Niczego poza wypadkiem. Nie wiem, dokąd mam iść. Nie nie wiem - powie Marcin.

Co połączy Marcina z Martyną w nowym sezonie "M jak miłość"?

Akcja 1809 odcinka "M jak miłość" potem gwałtownie przyspieszy. Miną 32 dni od zaginięcia Marcina, który zdecyduje, że zostanie w domu Martyny. Z upływem czasu staną się sobie coraz bliżsi, zaczną się przed sobą otwierać.

Aż nadejdzie moment, w którym w 1809 odcinku "M jak miłość" Chodakowski zacznie mieć przebłyski pamięci z dnia porwania. Powie Martynie, że obawia się tego, co kryje jego przeszłość i wcale nie będzie chciał wróci do dawnego życia. Jednocześnie Chodakowski zauważy, że lekarka ma problemy z alkoholem, pije przy każdej okazji i dowie się też, że straciła prawo do wykonywania zawodu. Wysocka wcale nie pomoże mu wyjść z amnezji.

Między Marcinem i Martyną w 1809 odcinku "M jak miłość" narodzi się wyjątkowa więź. Dla obojga życie nie będzie miało większego sensu. Chodakowski spróbuje nawet kobiecie przemówić do rozsądku, że alkohol to żadne wyjście z sytuacji, ale Martyna nie przestanie pić.

- Ciekawe kim ty w ogóle jesteś? - zapyta Martyna, która przy nieznajomym mężczyźnie z lasu będzie się czuła dziwnie bezpiecznie.

Śmierć męża Martyny, Jerzego Wysockiego w górach

Pod wpływem alkoholu Martyna w 1809 odcinku "M jak miłość" wyjawi Marcinowi bolesną tajemnicę, z którą będzie musiała mierzyć się od ponad roku. Przyzna się, że pije odkąd jej mąż Jerzy, alpinista, zginął w górach, ratując przyjaciela. Doda też, że wraz ze śmiercią męża życie straciło dla Martyny wszelki sens. Pochowała ukochanego i odcięła się od ludzi. Dlatego zamieszkała w domu w środku lasu w Kampinosie. Mocno poturbowany przez los Marcin, mimo amnezji, poczuje, że nie bez powodu przeznaczenie połączyło go z Martyną.

A to dopiero początek wspólnej historii Marcina i Martyny w nowym sezonie "M jak miłość".

Kiedy 1809 odcinek "M jak miłość" po wakacyjnej przerwie?

Odcinek 1809 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 9.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2 i rozpocznie kolejny 25 sezon serialu.