M jak miłość, odcinek 1844: Jakub po zabiciu Roberta powie Marcinowi, że to jeszcze nie koniec. Czekają go kłopoty! - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1843: Jagoda z Tadeuszem znajdą sposób na Bartka. Podejdą go, by nie myślał o Dorocie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1844 - wtorek, 28.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Zabójstwo Roberta w 1844 odcinku "M jak miłość" przyniesie nieodwracalne, a przy tym opłakane skutki dla przyszłości Jakuba Karskiego! Po tym, co wydarzy się w domu Martyny w lesie, detektyw będzie tak roztrzęsiony, że z trudem wróci do domu do Kasi (Paulina Lasota). Mocno poobijany fizycznie po bójce z gangsterem, dodatkowo nie zdoła poradzić sobie z psychiką. Jakuba dobije go myśl, że zabił człowieka, nawet tak złego jak Robert Kuc i to w obronie własnej i Martyny.

Jakub w 1844 odcinku "M jak miłość" przesłuchiwany przez policję

Ale także co innego w 1844 odcinku "M jak miłość" nie da Jakubowi spokoju. Po wstępnym przesłuchaniu przez policję, jeszcze na miejscu zbrodni w leśniczówce Martyny, Karskiego czekają poważne problemy. Uprzedzi o tym Marcina i Martynę, którzy tyle będą mu zawdzięczać. Ona życia, a on uwolnienie się od największego wroga.

Zabójstwo Roberta w 1844 odcinku "M jak miłość" odbije się na życiu Jakuba Karskiego

Niestety to bohaterski Jakub w 1844 odcinku "M jak miłość" najmocniej odczuje, jak na jego życie, małżeństwo z Kasią i pracę w agencji detektywistycznej wpłynie zabójstwo człowieka. Co prawda kiedyś Karski pracował jako policjant, używanie broni palnej nie jest mu obce, ale jeszcze nigdy nie miał na sumieniu śmierci innej osoby. Nawet tak bezwzględnego przestępcy jak Robert.

- Muszę rano być w komisariacie, złożyć zeznania, a potem prokurator. Historia z Robertem to grubsza sprawa. Zresztą sami wiecie... - Jakub w 1844 odcinku "M jak miłość" uświadomi sobie, że przed nim trudne chwile. - Przepraszam... Ja nie miałem pojęcia w co cię pakuje. Zupełnie. Przepraszam. Jedź załatw, ja firmą się zajmę, wszystkim się zajmę, odpocznij... - zapewni przyjaciela Marcin.

M jak miłość. Gangster Robert dopadnie Martynę! To Jakub ją uratuje Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Autor:

Tragiczne wydarzenia połączą Jakuba i Martynę w 1847 odcinku "M jak miłość"

Ciąg dalszy historii z zabiciem Roberta nastąpi w 1847 odcinku "M jak miłość" (emisja w poniedziałek, 10.02.2025, w TVP2). Po ostatnich wydarzeniach w domu Martyny w lesie Jakub złoży kolejne zeznania. Podczas wizyty na komendzie policji detektyw spotka Martynę, którą odwiezie do leśniczówki. Po drodze okaże się, że Jakuba i Martynę wiele łączy...