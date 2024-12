M jak miłość, odcinek 1841: To już koniec Martyny i Marcina? Chodakowski zerwie z nią na prośbę Kamy – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1840 - wtorek, 14.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Po przerwaniu relacji z Marcinem Martyna postanowiła skoncentrować się na swojej pracy w szpitalu. Kiedy pewnego dnia Chodakowski nie znalazł jej w leśniczówce, pojechał właśnie tam i zażądał, by w jego obecności potwierdziła to, co wcześniej nagrała w wiadomości – że nie chce już z nim być. Wysocka to potwierdziła, okłamując go, a po jego wyjściu straciła przytomność. Potem zachorowała na anemię, ale lekceważy chorobę.

Martyna uważa Marcina za były i miniony romans

Martyna powiedziała przyjaciółce Agacie (Lidia Pronobis), że Marcin odegrał pozytywną rolę w jej życiu, ale należy już do przeszłości. Zwierzyła się jej, że wciąż o nim myśli, ale już tylko jak o pozytywnym epizodzie w swoim życiu, który przyniósł wiele dobrego – powrót do pracy i zerwanie z piciem. Przyznała, że Chodakowski wrócił do swojego poprzedniego życia, w którym dla niej nie ma miejsca.

W 1841. odcinku serialu „M jak miłość” Marcin rozstanie się z Martyną

W 1841. odcinku serialu „M jak miłość” Marcin stanie przed trudnym zadaniem odcięcia tej części swojego życia, która została naznaczona amnezją, grubą kreską. Tego zażąda od niego Kama. To na jej prośbę Chodakowski postanowi ostatecznie i oficjalnie zakończyć romans z Martyną. Zrobi to pomimo tego, że nie przestał o niej myśleć. Wie jednak, że decyzja została już podjęta, a jego partnerką jest Kama… Spotka się z Wysocką, by powiedzieć jej, że to koniec. Ale czy rzeczywiście? Miłość nie kończy się tylko dlatego, że ktoś tak zdecyduje...