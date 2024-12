M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1836: Ślub Marty i Jacka odwołany?! Niespodziewane wydarzenie zaskoczy wszystkich - ZDJĘCIA

W 1836 odcinku "M jak miłość" ślub Marty (Dominika Ostałowska) i Jacka (Robert Gonera) ma być spełnieniem ich wspólnego marzenia o nowym początku. Jednak to, co wydarzy się w trakcie uroczystości, przejdzie najśmielsze oczekiwania zarówno pary młodej, jak i zaproszonych gości! Niespodziewany chaos wprowadzi atmosferę niepewności i sprawi, że uroczystość stanie pod znakiem zapytania? Czy ślub Marty i Jacka rzeczywiście dojdzie do skutku w 1836 odcinku "M jak miłość"? A może wydarzenie, które zaskoczy wszystkich sprawi, że uroczystość będzie trzeba przełożyć na inny dzień? Szczegóły oraz ZDJĘCIA poniżej.