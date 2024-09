M jak miłość. Ślub u Mostowiaków! Marta czwarty raz wyjdzie za mąż. Wiemy za kogo - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1813: Dorota uwierzy, że przegra walkę z chorobą. To będą jej ostatnie wakacje z Bartkiem?

Trudna przeszłość Marty i Jacka w "M jak miłość". Wiele wycierpiała przez Mileckiego

Ślub Marty i Jacka Mileckiego w "M jak miłość" to chwila, na którą czekają bliscy Wojciechowskiej, szczególnie Barbara i Marysia (Małgorzata Pieńkowska)! One najbardziej kibicują odnowionej miłości Marty i Jacka. Po wielu trudnych przejściach Marta zasłużyła na szczęście, na to, żeby znów pokochała i była kochaną. A Milecki wydaje się już innym człowiekiem niż przed laty.

W przeszłości w "M jak miłość" Jacek uzależniony od hazardu, krzywdził Martę, zdradzał ją, oszukiwał i naraził na niebezpieczeństwo przez kontrakty z podejrzanymi ludźmi. Nawet Barbara uwierzyła w przemianę Jacka! Zachęcała córkę, by dała byłemu mężowi jeszcze jedną szansę.

Pół roku temu w "M jak miłość" Jacek został wspólnikiem Marysi i Artura (Robert Moskwa) w przychodni Rogowskich w Lipnicy i stało się jasne, że interesy połączą go nierozerwalnie z Martą i jej rodziną. Coś tam zaczął kombinować, ale ostatecznie okazało się, że Jacek ma dobre intencje.

Zaręczyny Marty i Jacka w 1816 odcinku "M jak miłość"

Zapowiedź ślubu Marty i Jacka będzie już w 1816 odcinku "M jak miłość" (emisja we wtorek, 1.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2), gdy Milecki oświadczy się Wojciechowskiej przy jej rodzinie w domu Mostowiaków. Podczas kolacji w Grabinie Jacek ponownie poprosi Martę o rękę. Barbara po cichu będzie kibicowała parze i utwierdzi córkę w przekonaniu, że zasłużyła na szczęście. Marta przyjmie więc oświadczyny Jacka.

- Myślisz, że to możliwe, żebym jeszcze była zakochana? - zapyta pełna wątpliwości Marta seniorkę rodu Mostowiaków. Z ust Barbary padnie jednak zapewnienie, że piękna miłość jest możliwa w każdym wieku.

Kiedy w "M jak miłość" będzie ślub Marty i Jacka Mileckiego?

Sceny ślubu Marty i Jacka w "M jak miłość" powstają na planie od środy, 11 września, ale widzowie zobaczą to wydarzenie dopiero pod koniec grudnia. Taki komunikat zamieściła produkcja "M jak miłość" na profilu na Facebooku.

"Kręcimy dziś dla Was piękne sceny ❤️ Zobaczycie je w emisji za około trzy miesiące 🫶 Na zdjęciu Teresa Lipowska i Dominika Ostałowska z naszą reżyserką Mileną Dutkowską".

Kto będzie na ślubie Marty i Jacka w "M jak miłość"?

Lista gości na na ślubie Marty i Jacka w "M jak miłość" na razie owiana jest tajemnicą. Na planie oprócz Barbary i Marysi widać tylko członków ekipy. Nie wiadomo czy na ślub do Mostowiaków w Grabinie przyjadą dzieci Marty. Przypomnimy, że Łukasz (Jakub Józefowicz) wyjechał do Włoch z Patrycją (Alżbeta Lenska) i ich synem Jasiem (Aleksander Cacko). Nie zanosi się na to, żeby wrócili. Z kolei Ania (Gabriela Świerczyńska) wyprowadziła się z mieszkania matki, gdy zaczęła studia. Mieszka w Warszawie, ale nie spotyka się z Martą.