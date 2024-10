M jak miłość, odcinek 1821: Natalka odzyska pieniądze Barbary? Nie cofnie się przed niczym, by schwytać oszusta! - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1826: Marcin wróci do rodziny! Olek i Jakub zabiorą go od Martyny. Nie będzie szczęśliwy? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1821 - poniedziałek, 21.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1821 odcinku "M jak miłość" Barbara zostanie zaskoczona telefonem od fałszywej wnuczki Basi. "Babciu, miałam wypadek! Zniszczyłam auto i teraz potrzebuję pieniędzy na pokrycie kosztów. Pomóż mi, inaczej pójdę do więzienia!" - takie słowa usłyszy zrozpaczona Barbara, która od razu zacznie działać, by pomóc wnuczce. Seniorka, nie mając pojęcia, że jest to oszustwo, wyciągnie swoje oszczędności i przekaże je młodemu mężczyźnie, który pojawi się w jej domu, podając się za brata przyjaciółki Basi. Seniorka rodu Mostowiaków nie będzie miała szansy zorientować się, że padła ofiarą manipulacji, a oszust zniknie bez śladu, zostawiając ją w szoku i bez pieniędzy.

Ujawniamy, że Mostowiakowa przeżyje ogromny stres i rozczarowanie, nie mogąc zrozumieć, jak to się stało, że tak łatwo dała się nabrać. W 1821 odcinku "M jak miłość" Barbara skontaktuje się z rodziną, by opowiedzieć o całym zdarzeniu, a to wywoła falę niepokoju wśród najbliższych.

Natalia złapie oszusta i odzyska pieniądze Barbary w "M jak miłość"?

Po rozmowie z babcią Natalia natychmiast rozpocznie śledztwo. W 1821 odcinku "M jak miłość" policjantka dokładnie przesłucha Barbarę, pytając ją o każdy szczegół dotyczący oszusta - jak wyglądał, jakim autem przyjechał, co miał na sobie. To będzie kluczowe, aby ustalić tożsamość złodzieja. Współpracując z miejscową policją, Natalia nie pozwoli, by sprawca pozostał na wolności.

Jednocześnie Natalka w 1821 odcinku "M jak miłość" będzie prowadzić inne śledztwo związane z kradzieżą sprzętu Jagody (Katarzyna Kołeczek) i Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski). W tym czasie jednak kradzież pieniędzy Barbary stanie się dla niej najważniejsza. Z pomocą lokalnych służb będzie dążyć do tego, aby dorwać oszusta i odzyskać skradzione środki.

- Jak ja mogłam dać się tak nabrać? Przysięgłabym, że rozmawiam z Basią i to mnie tak zmyliło. - Babciu, to nie jest twoja wina. Ci oszuści dzisiaj są bardzo dobrze przygotowani. Dzięki sztucznej inteligencji podłożyli głos Basi i dlatego myśleli, że z nią rozmawiasz.

Czy Barbara odzyska oszczędności? Bartek złapie złodzieja w 1821 odcinku "M jak miłość"!

Cała rodzina w 1821 odcinku "M jak miłość" będzie wstrząśnięta, a Barbara pogrąży się w poczuciu winy. Na szczęście w akcję wkroczy Bartek (Arkadiusz Smoleński), który zdeterminowany również postanowi schwytać oszusta. Zdradzamy, że Lisiecki nie będzie mógł znieść myśli, że ktoś oszukał ukochaną seniorkę. Podczas swojej interwencji Bartek będzie walczył z przestępcą, ryzykując własne zdrowie. Zostanie nawet dotkliwie pobity, ale nie podda się. Mimo ciężkiej sytuacji, Lisiecki okaże się bohaterem i odegra kluczową rolę w schwytaniu złodzieja!