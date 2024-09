M jak miłość, odcinek 1813: Szokująca kłótnia Basi z Barbarą! Mostowiakowa w końcu postawi się wnuczce i powie o kilka słów za dużo? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1813 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Wszystko zacznie się od konfliktu między Basią a Marysią. W 1813 odcinku "M jak miłość" Rogowska zwróci córce uwagę na jej zbyt mocny, wulgarny makijaż. Matka nastolatki nie będzie mogła zrozumieć, dlaczego jej córka tak bardzo chce wyglądać na starszą niż jest i każe jej natychmiast zmyć cały makijaż.

Dla zbuntowanej Basi to będzie cios w samą dumę, dlatego dziewczyna, rozżalona i wściekła, postanowi w 1913 odcinku "M jak miłość" poskarżyć się babci Barbarze. Uwierzy, że Mostowiakowa, jako zawsze ciepła i wyrozumiała babcia, stanie po jej stronie i zrozumie jej punkt widzenia.

Barbara nie stanie po stronie Basi! Powie o kilka słów za dużo?

Jednak w 1813 odcinku "M jak miłość" Barbara zaskoczy wnuczkę swoją postawą. Zamiast wesprzeć Basię, Mostowiakowa zdecyduje się stanąć po stronie Marysi i podkreślić, że to, co mówi jej córka, ma sens. Basia, zamiast znaleźć u babci zrozumienie, usłyszy od niej słowa, które ją dotkną. To doprowadzi do jeszcze większego wybuchu emocji. Basia poczuje się zdradzona i zaatakowana przez najbliższe jej osoby, a gdy nie znajdzie zrozumienia u Mostowiakowej, odwróci się od niej na pięcie!

- Słyszałaś babciu? Ja mam teraz tak cały czas! Nieważne co bym zrobiła, jak bardzo bym się starała mamie i tak nie dogodzę. - Nieprawda, a poza tym uczysz się nie dla mamy tylko dla siebie. - Rozumiem, że ty babciu też jesteś przeciwko mnie!

Szokująca wymiana zdań - Basia poczuje się osaczona

Zbuntowana nastolatka będzie oczekiwać wsparcia, ale gdy Barbara nie przyzna jej racji, jeszcze bardziej się rozczaruje. W 1813 odcinku "M jak miłość" atmosfera w domu Mostowiaków zrobi się napięta. Barbara, zwykle pełna wyrozumiałości, będzie musiała poradzić sobie z emocjami zbuntowanej wnuczki. Czy Mostowiakowa nie wytrzyma napięcia i powie Basi kilka słów za dużo, które jeszcze bardziej pogłębią konflikt w rodzinie? Jak to wpłynie na relacje między nimi i czy Basia zrozumie, że babcia działa w jej najlepszym interesie? O tym przekonamy się wkrótce!