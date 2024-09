M jak miłość, odcinek 1813: Marysia uratuje Basię w oczach wściekłego nauczyciela. Tak obroni Basię - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1813: Były mąż chorej Doroty wtargnie do jej domu! Ukryje Tomasza przed Bartkiem - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1813 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1813 odcinku "M jak miłość Marysia wstawi się za córką w szkole. Chociaż to nie jest łatwy czas dla Rogowskich, a nastoletnia córka daje niezły popis, mądra Rogowska i tak nie pozwoli wpaść dziewczynie w wielkie kłopoty. Basia w 1813 odcinku "M jak miłość" będzie umówiona z nauczycielem na poprawkę testu. Do szkoły zawiezie ją Michał (Igor Pawłowski), ale niestety nie zajadą pod budynek na czas. W drodze na test zatrzymają się, by pomóc malutkim kotkom. Basia wybierze ratowanie zwierząt zamiast stawienie się na czas w szkole. Chociaż cel można nazwać szczytnym, nieustępliwy matematyk nie da się urobić.

Nauczyciel Basi nie pozwoli jej podejść do testu za spóźnienie

Basia wpadnie do szkoły i od razu przeprosi za spóźnienie.

- Mnie nie przepraszaj... To twoje oceny, twój wybór! - stwierdzi nauczyciel od progu.

- Wiem, ale ja naprawdę bardzo chcę poprawić tę jedynkę, a dzisiaj… To była wyjątkowa sytuacja… - wytłumaczy się dziewczyna, ale to na nic.

- Dostałaś szansę na poprawę i z niej nie skorzystałaś... Przykro mi, kolejnego razu nie będzie! I jeśli tak dalej pójdzie, na koniec roku będę musiał wystawić ci ocenę niedostateczną! - da jasno do zrozumienia matematyk.

Michał zaangażuje Marysię w pomoc dla Basi

Zrozpaczona nastolatka ucieknie do Michała i cała we łzach oznajmi mu, że nie może przyznać się rodzicom do kolejnego przewinienia.

- Nie wracam do domu - uzna roztrzęsiona Basia w 1813 odcinku "M jak miłość", ale Michał szybko wymyśli sposób na ratowanie sytuacji. Zadzwoni do Rogowskiej i szczerze, bez żadnych kłamstw i zatajeń, powie Marysi o trudnej sytuacji ukochanej. Rogowska osobiście stawi się w szkole.

Ważna rozmowa Marysi z nauczycielem Basi. Wstawi się za córką

- Wiem, że Basia nie powinna była się spóźnić na tę poprawkę, oczywiście, ale wie pan, ona pana nie oszukała. Wypadło jej coś bardzo ważnego - powie spokojnie Marysia. - Ja nie chcę jej usprawiedliwiać, ale... - Rogowska wpadnie na pewien pomysł. Zagai nauczyciela o to, czy lubi koty. W ten sposób jeden z potrzebujących zwierzaków trafiłby w dobre ręce, a Basia byłaby spokojniejsza. Matematyk ostatecznie zgodzi się na przeprowadzenie testu poprawkowego, a Basia zda go bez problemu. Nastąpi pojednanie Basi z Marysią.