M jak miłość, odcinek 1840: Bartek ujawni Barbarze, co stało się podczas poszukiwań Doroty. Trop się urwie! - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1844: Choroba Kamy powstrzyma Marcina przed ruszeniem Martynie na ratunek! To dlatego wyśle do niej Jakuba - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1840 - wtorek, 14.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Bartek wróci z poszukiwań Doroty w 1840 odcinku "M jak miłość", a zdziwiona Barbara zastanie go w domu rodzinnym Mostowiaków. Od razu spostrzeże, że były mąż Uli (Iga Krefft) nie jest w najlepszej formie. Nie trzeba być detektywem, by zauważyć kiepski nastrój Lisieckiego, co oczywiście tylko potwierdzi domysły Mostowiakowej co do tego, że mężczyzna nie dał rady znaleźć chorej Doroty.

Bartek w 1840 odcinku "M jak miłość" opowie Barbarze o przebiegu poszukiwań Doroty

Mostowiakowa bardzo martwi się losem Bartka, dlatego w 1840 odcinku "M jak miłość" będzie chciała wiedzieć, co zaszło podczas prób zlokalizowania pobytu Kaweckiej.

- Nie udało ci się odnaleźć Doroty... - bardziej stwierdzi niż zapyta Barbara.

- Prosiłem o pomoc agencję, która zajmuje się międzynarodowymi poszukiwaniami. Podeszli do sprawy bardzo profesjonalnie. Sprawdzili wszystkie hospicja, szpitale, prywatne kliniki w Niemczech, w Czechach, we Francji... W pewnym momencie przyszła informacja, że kobieta z oponiakiem i problemami neurologicznymi jest pacjentką hospicjum w Hamburgu. Od razu tam pojechałem. Wiek się zgadzał, rysopis się zgadzał, ale...

- Ale to nie była Dorota... - dokończy za Bartka zmartwiona Mostowiakowa.

- Niestety. Potem dostaliśmy informację, że Dorota jednak opuściła Europę i poleciała do USA. Tam trop się urywa. Nikt nie wie, gdzie teraz jest, co się z nią dzieje, czy w ogóle... - Lisieckiemu z trudem przejdzie przez gardło to, czego najbardziej się obawia.

- Uspokój się, Bartuniu... Ona na pewno żyje - zapewni Mostowiakowa i wesprze Lisieckiego.

Bartek nie odnajdzie Doroty w 1840 odcinku "M jak miłość", a Barbara nie da rady mu pomóc

Niestety nawet dobra i mądra Mostowiakowa w 1840 odcinku "M jak miłość" nie da rady podnieść Bartka na duchu. Zobaczy, że Lisiecki jest w złym stanie psychicznym, ale oprócz słów pocieszenia i wsparcia, niewiele uda jej się zdziałać.

Zdradzamy, że w 1840 odcinku "M jak miłość" widzowie jako pierwsi dowiedzą się o eksperymentalnym leczeniu Doroty w Stanach. Lekarz z Bostonu przedstawi chorej na nowotwór kobiecie diagnozę.