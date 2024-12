M jak miłość, odcinek 1840: Umierająca Dorota na leczeniu w USA! Wyjdzie na jaw, że poddała się eksperymentalnej terapii

M jak miłość, odcinek 1840: Bezpłodny Paweł dowie się od lekarki jak to możliwe, że jest ojcem dziecka Franki - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1840 - wtorek, 14.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Co prawda w 1840 odcinku "M jak miłość" Bartek przerwie poszukiwania zaginionej Doroty, bo detektyw z Gdańska ustali tylko, że żona Lisieckiego wyjechała do USA, ale wciąż będzie miał nadzieję, że odzyska ukochaną, że ona nadal żyje. Mimo że nawet lekarz (Jarosław Witaszczyk), który przeprowadzał operację usunięcia guza mózgu u Doroty, złośliwego oponiaka, uprzedzi Bartka, że jej stan był krytyczny już w chwili ucieczki po ślubie, po wyjściu ze szpitala. Szanse na to, że Dorota jeszcze żyje są niemal równe zeru.

Tomasz w 1840 odcinku "M jak miłość" pomoże Bartkowi w poszukiwaniach Doroty

Zdeterminowany Bartek nie podda się i w 1840 odcinku "M jak miłość" znów skontaktuje się z byłym mężem Doroty. Tomasz Kawecki (Ziemowit Wasielewski) wciąż nie będzie miał od kobiety żadnych wieści, ale jak podaje magazyn "Świat Seriali" uruchomi wszystkie kontakty, by wpaść na jakiś ślad Doroty.

Czy w 1840 odcinku "M jak miłość" ciotka Doroty przyzna się, że pomogła jej w ucieczce?

Na prośbę Bartka w 1840 odcinku "M jak miłość" Tomasz zadzwoni do jedynej znajomej mu krewnej eks żony - ciotki milionerki, która mieszka we Francji, ale ona zaprzeczy, że Dorota jest u niej, że pomogła jej w ucieczce. To będzie ostatni możliwy trop, gdzie może się ukrywać umierająca Dorota.

Chora na raka Dorota w 1840 odcinku "M jak miłość" będzie się leczyła w szpitalu w USA

W finale 1840 odcinka "M jak miłość" okaże się, że chora na raka mózgu Dorota leczy się w szpitalu w USA, że poddała się eksperymentalnej terapii i jest pod opieką świetnego onkologa, który pełen optymizmu poinformuje pacjentkę, że ma szanse na wyleczenie. Wiele wskazuje na to, że Dorota przejdzie kolejną operację usunięcia guza mózgu, którego polski lekarz nie wyciął w całości.

Pierwszy raz od blisko dwóch miesięcy widzowie "M jak miłość" zobaczą jak Dorota wciąż walczy ze śmiertelną chorobą.