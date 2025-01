M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1840: Desperacki krok Bartka po rozmowie z Natalką! Pijany pójdzie na most nad torami - ZDJĘCIA

W 1840 odcinku "M jak miłość" Bartek (Arkadiusz Smoleński) nie odnajdzie umierającej Doroty (Iwona Rejzner), a myśl, że jego chora na raka żona zmarła gdzieś z dala od niego, nie da mu spokoju! Załamany Lisiecki upije się z bezradności i po rozmowie z Natalką (Dominika Suchecka), której powie, że bez Doroty nic nie ma sensu, zdecyduje się na desperacki krok. W finale 1840 odcinku "M jak miłość" pijany Bartek pójdzie na most nad torami i złapie się barierki. Czy dojdzie do tragedii? Sprawdź, co już wiadomo!